ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರ ಉದ್ವಿಗ್ನ; 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವು, ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ದೌರ್ಜನ್ಯ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಬೀದಿಗಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 9, 2026 at 4:54 PM IST
ಮುಜಾಫರ್ಬಾದ್(ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಮಿತ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ): ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ (ಪಿಒಜೆಕೆ)ದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಂಟಿ ಅವಾಮಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ ನಿರ್ಬಂಧದ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ರಾವಲಕೋಟ್ ಮತ್ತು ಮುಜಫರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆಗಳು ಕಡಿತಗೊಂಡು, ಬಂದ್ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
#WATCH | Anti-Pakistan protests and shutdowns continue in cities such as Bhimbar and Kotli areas of Pakistan-occupied Jammu and Kashmir following clashes between workers of the Joint Awami Action Committee and security forces in Muzaffarabad. pic.twitter.com/V9bMcLWfZu— ANI (@ANI) June 9, 2026
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ಮೀರುತ್ತಿದ್ದು, ನೂರಾರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಬೀದಿಗಳಿದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಂಬರ್ ಮತ್ತು ಕೊಟಿಲ್ನಂತಹ ಹಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇನೆ ಏಳು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ಎಸಗಿದ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸದಸ್ಯರು ಪಿಒಕೆಯಲ್ಲಿ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ಅಶಾಂತಿ, ಬಂಧನ, ಸಂವಹನ ಬಂದ್ನಂತಹ ವರದಿಗೆ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಜೂನ್ 6ರಂದು ಯುಕೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಚೇರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ಫೋರ್ಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಸಂಸದ ಹುಸೇನ್ ಎಂಬವರು ಪಿಒಕೆಯ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಸಂವಹನದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಶಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ವರದಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.
ಅಲ್ಲದೇ, ಅನೇಕ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಶ್ಮೀರಿಗಳು ಪಿಒಜೆಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಂಧನಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರ ಬಂಧನ ವರದಿಗಳು ಹಾಗು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಅವಾಮಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸ್ಥಗಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ಸಂವಹನದ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಪಿಒಜೆಕೆಯಲ್ಲಿನ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಾಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶೇಷ್ ಪಾಲ್ ವೈದ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೇನಾ ಪಡೆಗಳು ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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