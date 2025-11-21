ದುಬೈ ಏರ್ಶೋದಲ್ಲಿ HAL ನಿರ್ಮಿತ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪತನ, ಪೈಲಟ್ ದುರ್ಮರಣ
ದುಬೈನಲ್ಲಿ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡು ಪೈಲಟ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 21, 2025 at 4:26 PM IST
ದುಬೈ(ಯುಎಇ): ದುಬೈ ಏರ್ ಶೋದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ನಿರ್ಮಿತ ತೇಜಸ್ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡು, ಪೈಲಟ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:10ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನೂರಾರು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿಮಾನ ಧರೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ, ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
"ಇಂದು ದುಬೈ ಏರ್ಶೋನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಘು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ (LCA) ತೇಜಸ್ ವಿಮಾನ ಪತನಗೊಂಡು ಪೈಲಟ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೃತನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
VIDEO | Dubai: A Tejas fighter jet taking part in the Dubai Air Show nosedived during an aerial display and crashed this afternoon. The HAL-manufactured aircraft went down around 02:10 pm local time while performing manoeuvres in front of a large audience. An official statement… pic.twitter.com/9MfLJgYeen— Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2025
ಸೂರ್ಯಕಿರಣ್ ಏರೋಬ್ಯಾಟಿಕ್ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಎಲ್ಸಿಎ ತೇಜಸ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ (ಐಎಎಫ್) ಏರ್ಶೋದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು.
ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ದುಬೈ ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 150 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ 1,500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು 1,48,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಂಬಾರ್ಡಿಯರ್, ಡಸಾಲ್ಟ್ ಏವಿಯೇಷನ್, ಎಂಬ್ರೇರ್, ಥೇಲ್ಸ್, ಏರ್ಬಸ್, ಲಾಕ್ಹೀಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಡಸ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿವೆ.
ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಏರ್ಶೋ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಿಯೋಗ ಭಾಗವಹಿಸಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಜಯ್ ಸೇಠ್ ಈ ನಿಯೋಗದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆ, ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ಇಲಾಖೆ, ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ವಾಯು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಹೊರತಾಗಿ ಸಚಿವ ಸಂಜಯ್ ಸೇಠ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಸಚಿವರ ನಡುವೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭಾರತ, ಯುಎಇ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಯುಎಸ್ಎ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯ ಸುಮಾರು 50 ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸೇಠ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸೇಠ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಎಚ್ಎಎಲ್, ಡಿಆರ್ಡಿಒ, ಕೋರೆಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಡಾಂಟಲ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್, ಇಮೇಜ್ ಸಿನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸಪ್ಲೋರ್, ಎಸ್ಎಫ್ಒ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಭಾರತ್ ಫೋರ್ಜ್, ಬ್ರಹ್ಮೋಸ್, ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಎಚ್ಬಿಎಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ 19 ಭಾರತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಪಿಐಬಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೆಂಟಕಿಯಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್ ಕಾರ್ಗೋ ವಿಮಾನ ಪತನ
ಎಂಜಿನ್ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು ಕಾರ್ಗೋ ವಿಮಾನ ಪತನ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಂಟುಕಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕು ಸಾಗಾಣೆ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ 14 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನದಿಂದ ಎಂಜಿನ್ ಬೇರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ತಂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಎಂಜಿನ್ ಬೆಂಕಿಯ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾರುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ವಿಮಾನದ ಎಡ ರೆಕ್ಕೆಯ ಭಾಗದ ಎಂಜಿನ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಳಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಎಂಜಿನ್ ವಿಮಾನದಿಂದ ಕಳಚಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.