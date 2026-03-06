ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಬಲ ವಾಯುದಾಳಿ: 89.06 ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ
ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಭೀತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಬೈರುತ್ನ ಉಪನಗರಗಳು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ನ ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಜನರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 6, 2026 at 7:21 PM IST
ಟೆಹ್ರಾನ್, ಇರಾನ್: ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ತೀವ್ರವಾದ ವಾಯುದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ನ ನೂರ್ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇರಾನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೇನೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಟೆಹ್ರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ದಾಳಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2024ರ ಕದನ ವಿರಾಮವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾ ನಡುವಿನ ಕದನಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇರಾನ್ ಜತೆಗಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಲೆಬನಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಬುಲ್ಲಾಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಿಂದ ಭೀತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಬೈರುತ್ನ ಉಪನಗರಗಳು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಲೆಬನಾನ್ನ ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಜನರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗಿನ ಒಂದು ಡಜನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವು ಈಗ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಗಲ್ಫ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುವೈತ್ನ ಗಡಿ ಬಳಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಒಡೆತನದ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಹಡಗನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಮಿಲಿಟರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ವಕ್ತಾರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಝೋಲ್ಫಾಘರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ತೈಲ ಬೆಲೆ; ಇರಾಕಿ ಕುರ್ದಿಶ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ತೈಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾಕಿ ಕುರ್ದಿಶ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದವಾದ ವೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಶೇ. 5.7 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ $85.61 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ರ ನಂತರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡವಾದ ಬ್ರೆಂಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸೀ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ ಶೇ. 4.3 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ $89.06 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ:
ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ: ತನ್ನ GDP ಗುರಿಯನ್ನ ಶೇ.4.5 -5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ ಚೀನಾ: ಇದರಿಂದ ಹಿಗ್ಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ