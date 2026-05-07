ಹಾರ್ಮುಜ್​ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ; ತಮ್ಮಿಂದ ದಾಳಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದ ಇರಾನ್​

Tehran 'categorically' denies role in damage to South Korean vessel in Strait of Hormuz
By ANI

Published : May 7, 2026 at 1:12 PM IST

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ (ಸಿಯೋಲ್​): ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಂದ ಸಿಯೋಲ್​ನ ಹಡಗಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಆರೋಪವನ್ನು ಸಿಯೋಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನಿನ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ದೃಢವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಿಯೋಲ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನಿ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯನ್ ಹಡಗಿಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​​ ಟ್ರಂಪ್​ ತಮ್ಮ ಟ್ರೂಥ್​ ಸಾಮಾಜಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಸರಕು ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ.

ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಗಣೆಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಮಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಸರಣೆ, ನೀಡಲಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಿಗೆ, ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಸಮರ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಲ ಸಂಚಾರದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್​ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳವಾರ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​, ಇರಾನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಳಿಯು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಸರಕು ಹಡಗನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ನೇತೃತ್ವದ ಕಡಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸೇರಲು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಚಾಲಿತ ಹಡಗಿನ ಹಾನಿ ಕುರಿತು ಹಡಗನ್ನು ದೇಶದ ಬಂದರಿಗೆ ತಂದ ನಂತರವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಸ್ಫೋಟದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯ ಪ್ರಮಾಣವು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

