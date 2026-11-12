ಸುಂಕಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ: ಭಾರತೀಯ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಂಸದ ಅಮಿಶ್ ಶಾ
ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮಿಶ್ ಶಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : November 12, 2026 at 7:20 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಅಮೆರಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಮಿಶ್ ಶಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದು, ಯುಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಿಜೋನಾದ ಮೊದಲ ಕಾಂಗ್ರೆಷನಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಶಾ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಸಮುದಾಯಗಳು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದ್ವೇಷಪೂರಿತ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಜನರು ತಾವು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ (ಖರ್ಚುಗಳ) ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಈ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುವತ್ತ ನಾವು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಹಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಗುಂಪೊಂದರ ಬಳಿ ಶಾ ತಮ್ಮ ಮನದಿಂಗತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ವಿಧಿಸಿರುವ ಸುಂಕಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯ - ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಮುದಾಯ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರತ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣ (ಜೆಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ) ವಲಯದಲ್ಲಿರುವವರು ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನವೆಂಬರ್ 3 ರ ಮಧ್ಯಂತರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ (ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆ) ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಶಾ, ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ-ಅಮೆರಿಕನ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
120ನೇ ಯುಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 3 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಅಂತಿಮ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಾದ 2029 ರ ಜನವರಿ 3 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.ಅರಿಜೋನಾ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ (State House) ಮೂರು ಅವಧಿಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ರಾಜಕೀಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಮತದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುವುದಾಗಿ ಶಾ ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು.
ನಾನು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತೆಯೇ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ (bipartisan fashion) ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಬಹುಮತವಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಶಾಸಕರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ದ್ವೇಷದ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾ, ಅಮೆರಿಕದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲು ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು (bullhorn) ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ನಾಯಕರು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕೆಂದು, ಖಂಡಿಸಬೇಕೆಂದು, ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮಿಂದಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ನೈತಿಕ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸಲು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಶಾ ಹೇಳಿದರು.
ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಸಂಸದ: ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದವರಾದ ಶಾ, ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬರಲು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದಿರು ತೋರಿದ ಔದಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು 1950ರ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯ, ಮುಂಬೈನ ಝವೇರಿ ಬಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಮಿಚಿಗನ್ನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾವರ್ಡ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದು ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ಶಾ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಅಣ್ಣಂದಿರು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ಕರೆತಂದು ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು.
ಆ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಸಂಪರ್ಕದ ಫಲವಾಗಿ, ಅವರು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಓದಲು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ (ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್) ನೀಡಿದರು. 1969ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಮಿಲ್ವಾಕೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾದರು. ಇದು ಅಂತಹ ಒಂದು ಔದಾರ್ಯದ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ತಾಯಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಯಸಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ಘಟನೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಇಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಶಾ ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:
ಹೊಸ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಐಸೆನ್ಕೋಟ್; ನೆತನ್ಯಾಹು ನೀತಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪಣ
ದಾಳಿ - ಒಪ್ಪಂದ ಹೊರತಾಗಿ ಮೂರನೇ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ಟ್ರಂಪ್: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲು ಯೋಚನೆ