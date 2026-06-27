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ಬೀಜಿಂಗ್‌ನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಸಣ್ಣ ವಿಮಾನ ಪತನ: ದೃಶ್ಯಗಳು ವೈರಲ್​

ಘಟನೆಯ ಕಾರಣ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

Small Aircraft Crashes Into Beijing's Tallest Building
ಬೀಜಿಂಗ್‌ನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಸಣ್ಣ ವಿಮಾನ ಪತನ (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 27, 2026 at 7:32 AM IST

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ಬೀಜಿಂಗ್, ಚೀನಾ: ಬೀಜಿಂಗ್‌ನ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ವಿಮಾನವೊಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಪತನಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ವಿಮಾನ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರ ಫ್ಲೈಟ್‌ರಾಡರ್ 24 ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್‌ರಾಡರ್ 24 ವಿಮಾನದ ಹಾರಾಟದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸನ್‌ವರ್ಡ್ ಎಸ್‌ಎ 60 ಎಲ್ ಅರೋರಾ ಎಂಬ ವಿಮಾನವು, ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (30 ಮೈಲುಗಳು) ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಅದು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಪೂರ್ವ ಮೂರನೇ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಿಮಾನವು ಚೀನಾ ಜುನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 1,700 ಅಡಿ (528 ಮೀಟರ್) ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ CITIC ಟವರ್‌ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು ಎಂದು ವಿಮಾನ ದತ್ತಾಂಶ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

108 ಅಂತಸ್ತಿನ CITIC ಗೋಪುರವು ಪ್ರಾಚೀನ ಚೀನೀ ವೈನ್ ಹಡಗಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿಷೇಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಘಾತ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಪೈಲಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ತಕ್ಷಣ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಾವುನೋವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ತಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಚೀನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಪಘಾತದ ಕುರಿತಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಿಂದ ಅಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹೊರ ಬಂದಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು X.com ನಂತಹ ವಿದೇಶಿ ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡದ ಬಳಿಯಿರುವ ಸಣ್ಣ ವಿಮಾನದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಚಿತ್ರಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವಶೇಷಗಳ ಒಂದು ಚಿತ್ರವು "B-12" ನ ಭಾಗಶಃ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಮಾನದ ಪೂರ್ಣ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ B-12PP ಆಗಿದೆ. ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್‌ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು CITIC ಟವರ್‌ನ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಾಜಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರದಂತೆ ಕಾಣುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು APಗೆ ವಿಮಾನವು ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೇ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅಪಘಾತಗಳಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಚೀನಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರಗೆ ಭಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಈ ನಡುವೆ ಘಟನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪೊಲೀಸರು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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BEIJING TALLEST BUILDING
CHINA AIRPLANE CRASH NEWS
CHINA BUILDING DAMAGE
ಸಣ್ಣ ವಿಮಾನ ಪತನ
SMALL AIRCRAFT CRASHES INTO BEIJING

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