ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ: ಟ್ರಂಪ್
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : June 2, 2026 at 7:46 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಟೆಹ್ರಾನ್ನ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳು ಕದನ ವಿರಾಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಮವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಟ್ರೂತ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, 'ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿವೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ನಾಮಮಾತ್ರದ ಕದನ ವಿರಾಮವು ಪದೇ ಪದೆ ಇಂತಹ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದಾಳಿಯು ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಹಳಿತಪ್ಪಿಸುವ ಅಪಾಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮತ್ತು ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಬೈರುತ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಡೆಗಳು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಫಲಪ್ರದವಾದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಬೈರುತ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೈನಿಕರು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಲಿರುವ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತೆಯೇ, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನು ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ದಾಳಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಟ್ರಂಪ್ ಎನ್ಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರದಂದು ಪರಸ್ಪರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದವು ಈ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು.
ಯುದ್ಧವಿರಾಮದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಲೆಬನಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ ಪಡೆಗಳು 26 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿವೆ.
ಸೋಮವಾರದಂದು ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬೈರುತ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಯುದ್ದದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಟ್ರಂಪ್ ನೆತನ್ಯಾಹುಗೆ ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಟ್ರಂಪ್: 60 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧ ವಿರಾಮ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂದ ಅಮೆರಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು