ETV Bharat / international

ಖಮೇನಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಓಮನ್​ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ​- ಅಮೆರಿಕ ಮಾತುಕತೆ

ಟೆಹ್ರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಹಿಂದಿನ ಪರಮಾಣು ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಲನ್ ಐರ್, ಈ ಬಾರಿ ಮಾತುಕತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

talks-between-iran-and-the-united-states-will-be-held-on-friday-in-oman-iranian-media-say
ಯುಎಸ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​- ಇರಾನ್​ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ (AFP PHOTO / HO / KHAMENEI.IR)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 5, 2026 at 11:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದುಬೈ: ಟೆಹ್ರಾನ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಯುಎಸ್​ ಮತ್ತು ಇರಾನ್​ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಓಮನ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇರಾನಿನ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಾತುಕತೆಗಳು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ನಡುವೆ​ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್​ ಅರಾಘ್ಚಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎನ್​ಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್​ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್​, ಅವರು ತುಂಬಾ ಚಿಂತಿತರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಖಮೇನಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್​ ನಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಟರ್ಕಿ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಮಾತುಕತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರಾನ್‌ನ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಇದೆ ರೀತಿಯ ಮಾತುಕತೆ ಓಮನ್​ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಬಾರಿಯ ಮಾತುಕತೆ ಕೂಡ ಓಮನ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಬಯಸದ ಶ್ವೇತಭವನದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಧೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೂ, ಹಲವಾರು ಅರಬ್ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಾತುಕತೆ ಮಾತುಕತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ವೇತಭವನವು ಸಹ ಸ್ವತಃ ಸಂದೇಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಟೆಹ್ರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಹಿಂದಿನ ಪರಮಾಣು ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಲನ್ ಐರ್ ಈ ಬಾರಿ ಮಾತುಕತೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್‌ನ ಸುಧಾರಣಾವಾದಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಮಂಗಳವಾರ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಿಂದ ಬಂದ ಮೊದಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಇರಾನ್​ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

‘ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಾಡದೆಯೂ ಇರಬಹುದು: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್​

ಇರಾನ್​ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಟ್ರಂಪ್​ ಆಡಳಿತ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ: ನಾಯಕ ಖಮೇನಿ ಕಟು ಟೀಕೆ

TAGGED:

IRAN TENSIONS
NUCLEAR TALKS BETWEEN IRAN US
IRAN US NUCLEAR TALKS
TEHRANS BLOODY CRACKDOWN
NUCLEAR TALKS BETWEEN IRAN US

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.