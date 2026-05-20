ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವಿನ ಗಾಢ ಪ್ರೀತಿ ಕಥಾಹಂದರದ ತೈವಾನ್ ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ
ತೈವಾನ್ ಲೇಖಕಿ ಯಾಂಗ್ ಶುವಾಂಗ್ ಝಿ ಅವರ Taiwan Travelogue ಕಾದಂಬರಿಗೆ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ.
Published : May 20, 2026 at 1:26 PM IST
ಲಂಡನ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್): ತೈವಾನಿನ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮಾಲಾಪ ಹೊಂದಿರುವ 'Taiwan Travelogue' ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಗೆ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ತೈವಾನ್ನ ಲೇಖಕಿ ಯಾಂಗ್ ಶುವಾಂಗ್ ಝಿ ಅವರು ಮೂಲಕ ಕಾದಂಬರಿಯ ಕತೃವಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಲಿನ್ ಕಿಂಗ್ ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್ನ ಟೀಟ್ ಲಂಡನ್ನ ಟೇಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಚೀನಾದ ಮೆಂಡರಿನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಕಾದಂಬರಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, 1984 ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿರುವ ಯಾಂಗ್ ಶುವಾಂಗ್ ಝಿ ಅವರು ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ತೈವಾನ್ ಲೇಖಕಿ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಇದು ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕವಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಕಾಲದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇದು ಚಿತ್ರಿಸಿದೆ. ಇದು ಆಕರ್ಷಕ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಾದಂಬರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರ್ತಿ ನತಾಶಾ ಬ್ರೌನ್ ಅವರು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಮತ್ತು ನಾಟಕಕಾರ ಮೇರಿ ಎನ್ಡಿಯಾಯೆ ಅವರ ಸಬ್ಅರ್ಬನ್ ವಿಚ್ ಹಾಗೂ ಬ್ರೆಜಿಲಿಯನ್ ಅನಾ ಪೌಲಾ ಮಾಯಾ ಅವರ ಬ್ರೂಟಲ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಕಾಲೊನಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜರ್ಮನ್ ಲೇಖಕಿ ಶಿಡಾ ಬಾಜಿಯರ್ ಅವರ ದಿ ನೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಇನ್ ಟೆಹ್ರಾನ್, ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ಲೇಖಕಿ ರೆನೆ ಕರಬಾಶ್ ಅವರ ಶೀ ಹೂ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್-ಆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ ಲೇಖಕ ಡೇನಿಯಲ್ ಕೆಹ್ಲ್ಮನ್ ಅವರ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದವು.
Taiwan Travelogue ಕಾದಂಬರಿಯು 2020 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ತೈವಾನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೌರವವಾದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.
ಕಾದಂಬರಿಯ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಕಥೆಯು 1938 ರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜಪಾನಿನ ಲೇಖಕಿ ಚಿಝುಕೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ತೈವಾನ್ಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯು ಆಕೆಯನ್ನು ಸೆಳೆದು, ಪ್ರವಾಸದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳ ಮೂಲಕ ತೈವಾನ್ ಅರಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಲೇಖಕಿಗೆ ಚಿಝುರು ಎಂಬ ತೈವಾನ್ ಮಹಿಳೆಯ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಕೆಯು ಲೇಖಕಿಯ ಭಾಷಾಂತರಕಾರ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಾಣಸಿಗಳಾಗಿಯೂ ನೆರವಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಚಿಝುಕೊ ಅವರು ಚಿಝುರುಳನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ, ಚಿಝುರು ಲೇಖಕಿಯಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಕಾದಂಬರಿಯ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ.
