ಸಿಡ್ನಿಯ ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್​ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ; ತಂದೆ-ಮಗನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ 16 ಮಂದಿ ಬಲಿ

ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಸೇರಿದಂತೆ 16 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 42ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Sydney Bondi Beach Shooting: Death Toll Rises To 16, Attackers Were Father And Son
ಸಿಡ್ನಿಯ ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್​ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ (AP)
By AP (Associated Press)

Published : December 15, 2025 at 10:31 AM IST

ಸಿಡ್ನಿ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ): ಸಿಡ್ನಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಹನುಕ್ಕಾ ಆಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸೇರಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳಿಬ್ಬರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 16 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಂಥೋನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್, ದೇಶದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ದಾಳಿ ಯೆಹೂದ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಜೀದ್ ಅಕ್ರಮ್​ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಗ ನವೀದ್​ ಅಕ್ರಮ್​ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದು, ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಗಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ​

ಈ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, 50 ವರ್ಷದ ದಾಳಿಕೋರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದಾಳಿಕೋರ ಆತನ 24 ವರ್ಷದ ಮಗನಾಗಿದ್ದು, ಆತ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಮಾಲ್ ಲ್ಯಾನ್ಯನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಮಗು ಸೇರಿದಂತೆ 87ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ 42ಮಂದಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹಲವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಂಥೋನಿ ಅಲ್ಬನೀಸ್, ನಿನ್ನೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ದುಷ್ಟಕೃತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಯೆಹೂದ್ಯ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾದ ಬೋಂಡಿ ಬೀಚ್‌ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹನುಕ್ಕಾ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೂಡಿ ಆಚರಿಸುವ ಸಂತಸದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ದಾಳಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಹಿಂಸಾಚಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಯೆಹೂದಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಸಹ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ನರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸರ್ಕಾರವು ಅಂತಹ ಭಯಾನಕತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಸಂಜೆ 6: 45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತು. ಜನರು ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡುವ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಡಿತು. ಕಪ್ಪು ಶರ್ಟ್​ ಧರಿಸಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದೂಕು ಧರಿಸಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾದವು.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಸಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯೆಹೂದ್ಯ ವಿರೋಧಿ ದಾಳಿಗಳಿಂದ ದೇಶವು ನಲುಗಿತ್ತು. ಈ ಎರಡೂ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಬನೀಸ್​ ದೂಷಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

