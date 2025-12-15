ETV Bharat / international

ಸಿಡ್ನಿ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯ ಬಂದೂಕು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಸಾಹಸ ಮೆರೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ!

ಸಿಡ್ನಿಯ ಬೊಂಡಿ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಬಂದೂಕು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವಹಾನಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಾಹಸ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Sydney Bondi Beach Shooting: Bystander Shown In Video Disarming Gunman Commended For Bravery
ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯ ಬಂದೂಕು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಸಾಹಸ ಮೆರೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ (X Post)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 15, 2025 at 10:40 AM IST

ಸಿಡ್ನಿ(ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ): ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಬೊಂಡಿ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಮಾರಕ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟತನ ತೋರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಭಾರಿ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ ನಾಯಕ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಸುರಿಮಳೆಗರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸಿದ ದಾರಿಹೋಕನೊಬ್ಬ ನಿಂತಿದ್ದ ಕಾರಿನ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಯ ಹಿಂದೆ ಧಾವಿಸಿ, ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಸಾಹಸ ಮೆರೆದು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯ ಕೈಯಿಂದ ಬಂದೂಕನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆಯುಧವನ್ನು ಬಂದೂಕುಧಾರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಹಿಡಿದು, ಆತನನ್ನು ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂ ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕ್ರಿಸ್ ಮಿನ್ಸ್ ಇದನ್ನು 'ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಲಸಾಧ್ಯವಾದ ದೃಶ್ಯ' ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಜನ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಶ್ಯಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸಿ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ' ಎಂದು ಮಿನ್ಸ್ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಹಸ ಮೆರೆದವರು ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ 7NEWS ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಹಸ ಮೆರೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 43 ವರ್ಷದ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮವು ಈತನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕೈ ಮತ್ತು ಕೈಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಹ್ಮದ್​ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿಯ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇಗ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅವರು ಹೀರೋ ಎಂದು ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ಅಹ್ಮದ್ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಮುಸ್ತಫಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂದೂಕುಧಾರಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ ಭಾನುವಾರ ಸಿಡ್ನಿಯ ಬೊಂಡಿ ಬೀಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಹನುಕ್ಕಾ ಆಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 16 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದು, 42ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ಯಹೂದಿ ವಿರೋಧಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಐಕಾನಿಕ್ ಬೀಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬೋಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡವು ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜನರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಕಠಿಣ ಬಂದೂಕು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

