ಲೌವ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ; ಇಬ್ಬರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು

ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 19ರಂದು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣದ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್​ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು , ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

suspects-arrested-over-the-theft-of-crown-jewels-from-paris-louvre-museum
ದರೋಡೆಯಾಗಿರುವ ಆಭರಣಗಳು (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 27, 2025 at 11:59 AM IST

2 Min Read
ಪ್ಯಾರಿಸ್​, ಫ್ರಾನ್ಸ್​: ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮೀಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಲೌವ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೀರಿಟದ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆಸಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಶಂಕಿತ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಫ್ರೆಂಚ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 19ರಂದು ಹಾಡು ಹಗಲೇ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಾಹಲಯದಲ್ಲಿ 102 ಮಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ದೋಚಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವತ್ತರ ವಯೋಮಾನದ ಈ ಇಬ್ಬರು ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನ ಹೊರವಲಯ ಸೀನ್ ಸೇಂಟ್ ಡೆನಿಸ್ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಿ ಗೌಲ್​ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾಗೆ ಹಾರಲು ವಿಮಾನ ಹತ್ತುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ 96 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಅವರ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದರೋಡೆಕೋರರ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್​​ ಸರ್ಕಾರ 100 ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿತ್ತು. ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸದೇ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಂಡರೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿವರಗಳ ಕುರಿತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ದರೋಡೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 19ರಂದು ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜಮನೆತನದ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳನ್ನು ದರೋಡೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೊನಪಾರ್ಟೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಮೇರಿ ಲೂಯಿಸ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಪಚ್ಚೆ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಎಂಟು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳ್ಳರು ಪರಾರಿಯಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೀರಿಟ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು.

ಭದ್ರತಾ ಲೋಪದ ಚರ್ಚೆ: ಈ ದರೋಡೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿತ್ತು. ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಹೊರಗಿನ ಗೋಡೆಗಳ ಭದ್ರತಾ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿನ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅನ್ನು ದರೋಡೆಕೋರರು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೌವ್ರೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ದರೋಡೆಕೋರರು ಪರಾರಿಯಾಗುವಾಗ ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಡಿಎನ್‌ಎ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆರಳಚ್ಚುಗಳನ್ನು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದರೋಡೆಕೋರರು ಕೈಗವಸುಗಳು, ಹೈ-ವಿಸ್ ವೆಸ್ಟ್, ಬ್ಲೋಟಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ದರೋಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೇರಿ ಲೂಯಿಸ್‌ಗೆ ನೀಡಿದ ಕೀರಿಟವನ್ನು ದರೋಡೆಕೋರರು ಬೀಳಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅದು ಮುರಿದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಉಳಿದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದರೋಡೆಕೋರರು ಕರಗಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ಗುಂಪು ಈ ದರೋಡೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ದರೋಡೆಕೋರರು ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫ್ರೆಂಚ್ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ ಲಾ ಟ್ರಿಬ್ಯೂನ್ ಡಿಮಾಂಚೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಲೌವ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ದರೋಡೆ: 895 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣ ದೋಚಿದ ಕಳ್ಳರು: ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸವಾಲಾದ ಪ್ರಕರಣ!

