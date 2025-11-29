ಶ್ವೇತಭವನದ ಬಳಿ ದಾಳಿ; ಆಫ್ಘನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ವಲಸೆ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಘೋಷಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್
ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಸಿಐಎ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ 29 ವರ್ಷದ ಆಫ್ಘನ್ ಪ್ರಜೆ ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಲಕನ್ವಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಇದೀಗ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : November 29, 2025 at 11:32 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಶ್ವೇತಭವನ ಬಳಿ ಇಬ್ಬರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾರ್ಡ್ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಂದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅಫ್ಘಾನ್ ಪ್ರಜೆಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕೊಲೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಮೆರಿಕದ ವಕೀಲರು ಶುಕ್ರವಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ವೇತಭವನದ ಬಳಿ ಬುಧವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ತಜ್ಞೆ ಸಾರಾ ಬೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮ್ (20) ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಫ್ ಸಾರ್ಜೆಂಟ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ವೋಲ್ಫ್ (24) ಅವರನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಬೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮ್ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತನಾಗಿದ್ದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಐಎ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ 29 ವರ್ಷದ ಆಫ್ಘನ್ ಪ್ರಜೆ ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಲಕನ್ವಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಇದೀಗ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕೊಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎರಡು ಹಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜೀನೈನ್ ಪಿರೋ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ: ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಕರೆದಿದ್ದು, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಫ್ಘನ್ನರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬೈಡನ್ ಆಡಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು. ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ವಲಸೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಶದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಲಸಿಗರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆಫ್ಘನ್ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ವೀಸಾ ಹಾಗೂ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವ ಅವರು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಲಸಿಗರ ಬಂಧನವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಯುಎಸ್ ಪೌರತ್ವ ಮತ್ತು ವಲಸೆ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೋಸೆಫ್ ಎಡ್ಲೋ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಧಾರದವರೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ವಿರಾಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಅಟಾರ್ನಿ ಜೀನೈನ್ ಪಿರೋ, 29 ವರ್ಷದ ರಹಮಾನುಲ್ಲಾ ಲಕನ್ವಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಇತರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು. ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂತಾಪಗಳು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶ್ವೇತ ಭವನದ ಬಳಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ; ಆಫ್ಘನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಶಂಕೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಕರೆ