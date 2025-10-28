ETV Bharat / international

ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ 6.1ರಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ: ಹಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳು ನೆಲಸಮ, 22 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

ಸೋಮವಾರ ಪಶ್ಚಿಮ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ 6.1 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿದು 22 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

earthquake hits western Turkey
ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ 6.1ರಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 28, 2025 at 7:30 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅಂಕಾರಾ: ಪಶ್ಚಿಮ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಬಲ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವು - ನೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣದ ವರದಿಗಳಿಲ್ಲ.

ವಿಪತ್ತು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ (AFAD) ಪ್ರಕಾರ, 6.1ರಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪವು ಬಲಿಕೇಸಿರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಸಿಂಡಿರ್ಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ (1948 GMT) 22:48 ಕ್ಕೆ 5.99 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಭೂಕಂಪದ ಬಳಿಕ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕಂಪನಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಾದ ಬುರ್ಸಾ, ಮನಿಸಾ ಮತ್ತು ಇಜ್ಮಿರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿ ನಡುಗಿದೆ. ಸಿಂಡಿರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಖಾಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಅಂಗಡಿ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವ ಅಲಿ ಯೆರ್ಲಿಕಾಯಾ ಹೇಳಿದರು. ಹಿಂದಿನ ಭೂಕಂಪದಲ್ಲಿ ರಚನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದ್ದವು.

ಭೂಕಂಪನದಿಂದ ಒಟ್ಟು 22 ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಲಿಕೇಸಿರ್‌ನ ಗವರ್ನರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಉಸ್ತಾಗ್ಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಜೀವಹಾನಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಂದಿರ್ಗಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡೊಗುಕನ್ ಕೊಯುಂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅನಾಡೋಲು ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಲು ಭಯಪಡುತ್ತಿರುವ ಜನರು: ಭೂಕಂಪನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮರಳಲು ಭಯಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಲ ಕಳೆದರು ಎಂದು ಹ್ಯಾಬರ್ಟರ್ಕ್ ದೂರದರ್ಶನ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಮಳೆ ಬೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮಸೀದಿಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಭಾಂಗಣಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಲು ತೆರೆದಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಸ್ತಾಗ್ಲು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಂದಿರ್ಗಿಯಲ್ಲಿ 6.1ರಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಡಜನ್​ಗಟ್ಟಲೇ ಜನರನ್ನು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಬಲಿಕೇಸಿರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಟರ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ ದೋಷ ರೇಖೆಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.

2023 ರಲ್ಲಿ 7.8 ತೀವ್ರತೆಯ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ 53,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನೆಲಸಮವಾಗಿದ್ದವು. ನೆರೆಯ ಸಿರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 6,000 ಜನರು ಅಸು ನೀಗಿದ್ದರು.


ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಭಾರತ ಮೂಲದ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಜನಾಂಗೀಯ ದ್ವೇಷದ ಅತ್ಯಾಚಾರ: ಯುಕೆ ಪೊಲೀಸರ ತುರ್ತು ಮನವಿ

TAGGED:

EARTHQUAKE HITS WESTERN TURKEY
EARTHQUAKE IN TURKEY
TURKEY
INJURING 22 PEOPLE
EARTHQUAKE HITS WESTERN TURKEY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ದೇಶದ 8 ಸಾವಿರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ದಾಖಲಾತಿ, ಅಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಬೋಧನೆ: ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ವಿನ್‌ಫಾಸ್ಟ್ 'VF6', 'VF7' ಡೆಲಿವರಿ ಶುರು!: ಇವುಗಳ ರೇಂಜ್​ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

IND vs AUS ಟಿ-20 ಸರಣಿ; ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯ, ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಹೀಗಿದೆ!

ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಅನುಕೂಲಕರ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.