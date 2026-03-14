ಬಾಗ್ದಾದ್​ನಲ್ಲಿನ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ

ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸದಂತೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಗುಂಪಾಗಿರುವ ಹಮಾಸ್ ಶನಿವಾರ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ.

No Comment From US Embassy After Strike On Baghdad Compound
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 14, 2026 at 11:45 AM IST

ಬಾಗ್ದಾದ್(ಇರಾಕ್​): ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್​ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಇರಾಕ್​ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾಗ್ದಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದ​ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯುಎಸ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ​ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.

ಅಮೆರಿಕದ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಮಿಲಿಟಿಯಾ ಗುಂಪುಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಶುಕ್ರವಾರ ಯುಎಸ್​ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯು ಇರಾಕ್‌ಗೆ ತನ್ನ ಲೆವೆಲ್ 4 ಭದ್ರತಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು.

ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯುಎಸ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ವಿಶಾಲವಾದ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಇರಾನ್ ಮಿಲಿಟಿಯಾಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಾಕೆಟ್‌ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್‌ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿವೆ. ಈ ಗುಂಪುಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ ಪಡೆಗಳ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಗುರುವಾರ ಉತ್ತರ ಇರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೈನಿಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಬಾಗ್ದಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 2 ಸಾವು: ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಇರಾಕ್‌ನ ರಾಜಧಾನಿ ಬಾಗ್ದಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾಯುದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗ್ದಾದ್‌ನ ಕರ್ರಾಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದಾಳಿಯು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಂದು ಇರಾಕಿ ಸೇನೆಯು ಖಂಡಿಸಿದೆ. ಬಾಗ್ದಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಈ ದಾಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿಯಿಂದ ಖಾರ್ಗ್ ತೈಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ: ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೈಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಶನಿವಾರ ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ದ್ವೀಪದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿಯು ಮಿಲಿಟರಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್​​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ತೈಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫಾರ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಇರಾನ್‌ನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಖಾರ್ಗ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿನ ತೈಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆವೊಡ್ಡಿದ್ದರು.

ತುರ್ತು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಒಮಾನ್ ತೊರೆಯುವಂತೆ ಆದೇಶ: ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪಾಯಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತುರ್ತು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರದ ಯುಎಸ್​ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಒಮಾನ್ ತೊರೆಯುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಒಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬ್ಯೂರೋ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಹಗೆತನ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ, ಇರಾನ್‌ನಿಂದ ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಡಚಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ ಎಂದು ಬ್ಯೂರೋ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

