ಅಮೆರಿಕವು ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲಿನ ದಿಗ್ಬಂಧನ ತೆರವು ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಬಂದ್​: ಇರಾನ್​ ಘೋಷಣೆ

ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್​​ನ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹೇರಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಬಂದ್​ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್​ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 19, 2026 at 2:52 PM IST

ಟೆಹ್ರಾನ್ (ಇರಾನ್): ನಮ್ಮ ಬಂದರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಕಿರುವ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್​ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಇರಾನ್​, ಒಂದೇ ದಿನದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹಡಗುಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅನುಮತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹಾರ್ಮುಜ್​ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತದ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ನ ವಿಶೇಷ ಪಡೆಯಾದ ಐಆರ್​ಜಿಸಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

'ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ': ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಿಮ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಶ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕವು ಹಾರ್ಮುಜ್​​ಗೆ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಹೇರಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ನೌಕೆಗಳು ಹೊರಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ, ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಹಡಗುಗಳೂ ಈ ಜಲಮಾರ್ಗ ದಾಟಲು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಗಾಲಿಬಾಫ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇರಾನ್​ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ಧರ್ಮಗುರು ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ಬಳಿಕ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದ, ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡು ಕೋಮಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವ ಮೊಜ್ತಬಾ ಖಮೇನಿ ಅವರ ಲಿಖಿತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇರಾನ್​ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೌಕಾಪಡೆಯು ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸರ್ವ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಮೇನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​​ಮೇಲ್​ ತಂತ್ರ ನಡೆಯಲ್ಲ-ಟ್ರಂಪ್​: ಇತ್ತ, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​, ಇರಾನ್​ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಿನ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾಪಡೆಯನ್ನು ಇರಾನ್​ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಿ ಬಂದರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್​: ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಇರಾನ್​​ನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಗಾರ್ಡ್​ ಕಾರ್ಪ್ಸ್​ (ಐಆರ್​ಜಿಸಿ), ಈ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ದಾಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಹಡಗುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಹಡಗು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟನ್​​ನ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಜಲಮಾರ್ಗ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಐಆರ್​ಜಿಸಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ನೌಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ತಾವು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಹಾರ್ಮುಜ್​ ದಾಟುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ, ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

