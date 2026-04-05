ಹುಚ್ಚ ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 'ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆ'ಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ: ಗಲ್ಫ್, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾಜಿ IAEA ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಒತ್ತಾಯ

2005ರ ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಎಲ್ಬರಾಡೆ ಅವರು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹುಚ್ಚುತನವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 5, 2026 at 10:18 AM IST

ಯುಎನ್​: ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೊರಡಿಸಿದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಅಂತಿಮ ಗಡುವಿನ ನಂತರ, ನೊಬೆಲ್ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ (IAEA) ಮಾಜಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಎಲ್‌ಬರಾಡೆ ಅವರು, ಗಲ್ಫ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ತುರ್ತು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಎಲ್‌ಬರಾಡೆ ಅವರು, ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಂಭಾವ್ಯ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಅವರು, 'ಈ ಹುಚ್ಚ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಅವರು, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, 'ಈ ಹುಚ್ಚುತನವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ?' ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶನಿವಾರ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು, 'ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲವೇ ನರಕ ಎದುರಿಸಿ. ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲು ಟೆಹ್ರಾನ್‌ಗೆ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವಿದೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು.

ಅಮೆರಿಕದ ನಾಯಕ ತನ್ನ ಟ್ರುತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ, 'ನಾನು ಇರಾನ್‌ಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ಸಮಯ ಮೀರುತ್ತಿದೆ. 48 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಅವರು ನರಕದ ಅನುಭವ ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಮಹಿಮೆ! ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಜೆ. ಟ್ರಂಪ್' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು, ಇರಾನ್‌ನ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಪ್ರಿಲ್ 6 ರವರೆಗೆ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಮಾತುಕತೆಗಳು "ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರದ "ವಿನಂತಿಯ" ಮೇರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವರದಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದಿದ್ದರು.

ಈ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾತುಕತೆಯು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತೆ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡಿದ ನಿರಂತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಗಡುವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇರಾನಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲವೇ ನರಕ ಎದುರಿಸಿ : ಇರಾನ್‌ಗೆ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್

