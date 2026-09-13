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ಅಮೆರಿಕ: ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕ

ತನಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿದ್ದರೂ ಆಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಯುವಕ ಕೊನೆಗೆ ಆಕೆಯನ್ನೇ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ ಆತನೂ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

STALKER KILLS INDIAN ORIGIN WOMAN
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By PTI

Published : September 13, 2026 at 10:08 AM IST

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ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ (ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್) ಭಾರತದ 22 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ 38 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಶಾಲಿನಿ ಠಾಕೂರ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಹೋಮ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಮೆಂಟೊದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ರೋಹಿತ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಆತನೂ ಸ್ವತಃ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಿಂದ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್​ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಘಟನೆಯ ದಿನದಂದು ಆರ್ಡೆನ್ ಆರ್ಕೇಡ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಲಿನಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ, ನಂತರ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೋಮ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಇಲಾಖೆ ಶುಕ್ರವಾರದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ತಾನೂ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ: ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ಕೊಂದ ನಂತರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರೋಪಿ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಫ್ರೀವೇಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ, ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.

ನಂತರ ಆರೋಪಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಆತ ಚಾಲಕನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವತಃ ಆತನೇ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿ ರೋಹಿತ್ ಭಾರತದವನಾಗಿದ್ದು, 2023 ರಲ್ಲಿ ಅರಿಜೋನಾ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದ. ಆತನನ್ನು ಯುಎಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೈಡನ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಿಂದ ಶಾಲಿನಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂಬುದಾಗಿ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಈ ಮೊದಲು ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು: ಶಾಲಿನಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಸುದೇಶ್ ಕುಮಾರಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆರೋಪಿ ರೋಹಿತ್​ ನಮಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯವಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಜನವರಿಯ ಬಳಿಕ ಆತನ ವರ್ತನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆತನಿಗೆ ಶಾಲಿನಿ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹ ಮೂಡಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್​ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್​ಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಊಹಿಸಲಾಗದ ದುರಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ರೋಹಿತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಡೋರ್‌ಡ್ಯಾಶ್ ಡೆಲಿವರಿ ವಕ್ತಾರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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INDIAN WOMAN KILLED IN US
INDIAN ORIGIN WOMAN KILLS
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ ಕೊಲೆ
STALKER KILLS INDIAN ORIGIN WOMAN

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