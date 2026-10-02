ಚಾಕು ಇರಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ರಕ್ತಸಿಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ 180 ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ ಸ್ಮಿತ್: ಫ್ಲೈದುಬೈ ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ!
ದುಬೈನಿಂದ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನವನ್ನು ಪತನಗೊಳಿಸಲು ಸಹ-ಪೈಲಟ್ (co-pilot) ಪ್ರಯತ್ನ: ಭಾರತೀಯ ಪೈಲಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತಡೆದರು. ವಿಮಾನದ ಒಳಗಿನ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : October 2, 2026 at 12:20 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಈ ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನ ಘಟನೆಯು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. 9/11ರ ದಾಳಿಯಂತಹ ಭೀಕರ ದುರಂತವೊಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ಘಟನೆ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತ್ತು. ದುಬೈನಿಂದ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನವನ್ನು ಪತನಗೊಳಿಸಲು ಸಹ - ಪೈಲಟ್ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪೈಲಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ತಡೆದರು. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚರ್ ತೋರಿದ ಧೈರ್ಯವು 180 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿತು. ಇಸ್ರೇಲಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ಈ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದೊಳಗಿನ ಭಯಾನಕ ವಾತಾವರಣವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕದಿಂದ ಕಿರುಚಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಮಚ್ಚರ್ ಅವರಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದ ಸಹ-ಪೈಲಟ್ನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ಅವನು ವಿಮಾನವನ್ನು ಪತನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಎಳೆದು ತನ್ನಿ! ಎಂದು ಕೂಗುವ ಧ್ವನಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳುವ ಧ್ವನಿಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ದಂತವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಶೋಟಾ ಮುಸಾಯೆವ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ವಿಮಾನದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ವೈದ್ಯರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೈಲಟ್ ಇದ್ದಾರೆಯೇ?" ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೌದು, ಇದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಹ-ಪೈಲಟ್ನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಚ್ಚರ್ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಾಕ್ಪಿಟ್ನ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅವರು ಕಾಕ್ಪಿಟ್ನ ಹೊರಗೆ ಕುಸಿದು ಬೀಳುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಸಹ-ಪೈಲಟ್ ಪದೇ ಪದೇ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೂ, ತಮ್ಮ ಗಾಯಗೊಂಡ ಕೈಯನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಮಿತ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ನಂತರ, ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನವು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿತು. ಅಲ್ಲಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಹ-ಪೈಲಟ್ನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರಿಗೆ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರು. ಸಹ-ಪೈಲಟ್ ಒಬ್ಬ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೈಗಾದ ಗಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ಘಟನೆಯ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಸಹ-ಪೈಲಟ್ನ ಮಿದುಳನ್ನು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ ತೊಳೆಯಲಾಗಿತ್ತು (ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು) ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಹ-ಪೈಲಟ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಪತನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ನಂತರ ಆರೋಪಿಯು ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದನೆಂದೂ, "ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಡಿ, ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಡಿ" ಎಂದು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದನೆಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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