ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೂ ಕುಸಿತದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ; ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 607ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ

ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಸರಿಸುಮಾರು 150ಮಿಲಿಮೀಟರ್​ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ರೀತಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಭೂ ಕುಸಿತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೂ ಕುಸಿತದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 6, 2025 at 12:30 PM IST

ಕೊಲೊಂಬೊ (ಶ್ರೀಲಂಕಾ): ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಭೂ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ನಲುಗಿರುವ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ದಿತ್ವಾ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ನಲುಗಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 607ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಘಟನೆ (ಎನ್​ಬಿಆರ್​ಒ) ಬೆಟ್ಟಗಳ ಇಳಿಜಾರುಗಳ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದಿದೆ.

ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 150ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್​ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ರೀತಿ ಮಳೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಭೂ ಕುಸಿತದ ಅಪಾಯವಿದ್ದು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎನ್​ಬಿಆರ್​ಒ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ 607 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಅನೇಕರು ಭೂ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಣೆಯಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 341 ರಿಂದ 214 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಕೊಲಂಬೊ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 2,25,000 ರಿಂದ 150,000ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ದಾಖಲೆಯ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಮಾರಕ ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನುರ ಕುಮಾರ ದಿಸಾನಾಯಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐಎಂಎಫ್ ಜೊತೆ​ ಮಾತುಕತೆ: ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ದಿಸಾನಾಯಕೆ, ದೊಡ್ಡ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಐಎಂಎಫ್​ನಿಂದ ಬೇಲ್​ಔಟ್​ ಸಾಲದಿಂದ 2.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ನ ಆರನೇ ಕಂತಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದೆವು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಐಎಂಆರ್​ ಮಂಡಳಿಯು 347ಡಾಲರ್​ ಮಿಲಿಯನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂತಿನ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಸಮಯ ಕೇಳಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ವಿಪತ್ತಿನ ನಂತರ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮೂಲದ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮಾತುಕತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ಹೊಸ ಭೂಕುಸಿತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭೂಕುಸಿತ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಮನೆಗಳು ಭೂಕುಸಿತದ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಿದ್ದರೂ ಅವರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತೆರಳದಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಗ್ಯಾಂಪೋಲಾದಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳ ಮಣ್ಣು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶುಚಿತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು, ಇತರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ್ನು ಕರೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಗುರು ಫಲೀಲ್ದೀನ್ ಖಾದಿರಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಜನ ಪುರುಷರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಸೇನೆಯು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು 6 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ ನಿಂದ 7 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​​ವರೆಗೆ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಆಯುಕ್ತ-ಜನರಲ್ ಪ್ರಬಾತ್ ಚಂದ್ರಕೀರ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದಾರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲು ದಿಸಾನಾಯಕೆ ಹಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು, ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿ. ಆದರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಪುನಾರಂಭಿಸಿವೆ.

ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುಮಾರು 300 ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಪುನರ್​ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಆದಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಉಪ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ರುವಾನ್ ರಣಸಿಂಘೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

