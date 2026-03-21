ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ: ಕನಿಷ್ಠ 10 ಮಂದಿ ಸಾವು ; 59 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ, ನಾಲ್ವರು ಕಣ್ಮರೆ
ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : March 21, 2026 at 9:06 AM IST
ಸಿಯೋಲ್: ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರವಾಗಿರುವ ಡೇಜಿಯಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಟೋ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ 59 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ, ನಾಲ್ವರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಶನಿವಾರ ಸುಟ್ಟ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ 10 ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಚಿವಾಲಯವು 25 ಜನರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕೀರ್ಣದಿಂದ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಜಿಗಿಯುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಗರದ ಡೇಡಿಯೋಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಾಮ್ ಡಿಯುಕ್-ವೂ, ಬೆಂಕಿಯು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟ ಕರಕಲಾಗಿರುವ ಅದು ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಮಾನವರಹಿತ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಕಾಣೆಯಾದ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬೆಂಕಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಪಕ್ಕದ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ಥಳದಿಂದ 100 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾಮ್ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವರು ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ಜಿಗಿದಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಇತರರು ಹೊಗೆಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡುವುದರಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ನಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನ, ಮಾನವರಹಿತ ನೀರಿನ ಫಿರಂಗಿ ವಾಹನ ಮತ್ತು ತಲುಪಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 120 ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ನೂರಾರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೀ ಜೇ ಮ್ಯುಂಗ್ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
