2026ರ G-20 ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನವಿಲ್ಲ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು 2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜಿ 20 ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : November 27, 2025 at 7:25 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕ: ಮಿಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 2026ರ ಜಿ 20 ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರೂತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, "ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸರ್ಕಾರವು ಆಫ್ರಿಕನ್ನರು ಮತ್ತು ಡಚ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ವಸಾಹತುಗಾರರ ಇತರ ವಂಶಸ್ಥರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಭಯಾನಕ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಮೆರಿಕವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿ 20 ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಬಿಳಿಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿರುವ ಅವರು, ಬಹುಶಃ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿರುವ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಈ ನರಮೇಧದ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಹೊರಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಎಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳುಗಾರರು ಮತ್ತು ನಟರು ಈ ಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿ20 ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವು ಜಿ20 ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಮಿಯಾಮಿ ಮಹಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 2026 ರ ಜಿ-20ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದ ದೇಶವಲ್ಲ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಳಿ ರೈತರ ವಿರುದ್ಧ ತಾರತಮ್ಯ ಎಸಗಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಟ್ರಂಪ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಸಹಾಯವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಯಾವ ಪಾವತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರವು ಬಿಳಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕನ್ನರ ವಿರುದ್ಧ ನರಮೇಧವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪಗಳ ನಡುವೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2025ರ ಸಭೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಉಕ್ರೇನ್- ರಷ್ಯಾ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ; ಬಹುಪಾಲು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ ಕೀವ್