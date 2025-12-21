ಬಾರ್ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: 9 ಜನ ಬಲಿ, 10 ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಭೀಕರ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, 9 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 21, 2025 at 1:14 PM IST
ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ): ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, 10 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಸುಕಿನಜಾವ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ.
ನಗರದ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (25 ಮೈಲಿ) ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆಕರ್ಸ್ಡಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಡಜನ್ ಜನರು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ 9 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟು, ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ದಾಳಿಕೋರರು, ಬಾರ್ನಲ್ಲಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗುವಾಗ ಕೂಡ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮೃತರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ನ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದ ಚಾಲಕನೂ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ಫ್ರೆಡ್ ಕೆಕಾನಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಬಳಿಕ ದಾಳಿಕೋರರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ರಂದು, ರಾಜಧಾನಿ ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾ ಬಳಿಯ ಸೌಲ್ಸ್ವಿಲ್ಲೆ ಟೌನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳು ನುಗ್ಗಿ, ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಗು ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಜನರನ್ನು ಕೊಂದ ಘಟನೆ ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಮತ್ತೊಂದು ಭೀಕರ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಸಂಘಟಿತ ಜಾಲಗಳ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುಂಪು ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಅನೇಕ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕನ್ನರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕಾನೂನುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅಕ್ರಮ ಬಂದೂಕುಗಳು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ 63 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವುಗಳು ಘರ್ಷಣೆ, ದರೋಡೆ ಮತ್ತು ಗುಂಪು ಹಿಂಸಾಚಾರಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪೂರ್ವ ಕೇಪ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹೋಂಸ್ಟೇಡ್ನಲ್ಲಿ 18 ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪ: ಸಿಬಿಐನಿಂದ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಬಂಧನ, ₹2.23 ಕೋಟಿ ವಶಕ್ಕೆ