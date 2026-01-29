ಬಾರಾಮತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನ ಪತನ: ಸಂಸದ ಸೇರಿ 15 ಮಂದಿ ದುರ್ಮರಣ
ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿಮಾನವೊಂದು ಪತನವಾಗಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
Published : January 29, 2026 at 8:02 PM IST
ಕೊಲಂಬಿಯಾ: ಈಶಾನ್ಯ ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ನಾರ್ಟೆ ಡಿ ಸ್ಯಾಂಟ್ಯಾಂಡರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಣ್ಣ ವಿಮಾನವೊಂದು ಪತನಗೊಂಡು, ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ 15 ಮಂದಿಯೂ ದುರ್ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃತರಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಸಂಸದ ಡಯೋಜೆನೆಸ್ ಕ್ವಿಂಟೆರೊ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಸಾಲ್ಸಡೋ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬದುಕುಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಯುಯಾನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:42ಕ್ಕೆ ಕುಕುಟಾ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಒಕಾನಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಹೊರಟಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಟೇನಾ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (ಎಟಿಸಿ)ನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಕುಟಾ ಪರ್ವತಮಯ ಪ್ರದೇಶ. ಅಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೊಲಂಬಿಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೆರಿಲ್ಲಾ ಗುಂಪು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಿಬರೇಶನ್ ಆರ್ಮಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸದ ವಿಲ್ಮರ್ ಕ್ಯಾರಿಲ್ಲೊ, "ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಡಯೋಜೆನೆಸ್ ಕ್ವಿಂಟೆರೊ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಲೋಸ್ ಸಾಲ್ಸೆಡೊ ಮತ್ತಿತರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಗೊಂಡಿರುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಪತನಗೊಂಡ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ಶವಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ವಾಯುಪಡೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಬಾರಾಮತಿ ವಿಮಾನ ದುರಂತ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಾರಾಮತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಭೀಕರ ವಿಮಾನ ದುರಂತ ಘಟಿಸಿತ್ತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್, ಇಬ್ಬರು ಪೈಲಟ್ಗಳು, ಓರ್ವ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಟೆಂಡೆಂಟ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಐವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
ಪೈಲಟ್ ಸುಮಿತ್ ಕಪೂರ್ ಅವರು 15,000 ಗಂಟೆ, ಸಹ ಪೈಲಟ್ ಶಾಂಭವಿ ಪಾಠಕ್ ಅವರು 1,500 ಗಂಟೆಗಳ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಮೃತದೇಹಗಳು ಗುರುತು ಸಿಗದಂತೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದವು. ಇಂದು ಎಲ್ಲರ ಮೃತದೇಹಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ.
ವಿಮಾನ ಪತನದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ನಡೆಸಿ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಎಎಐಬಿಯ ಮೂವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿಯ ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಮೂವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಅಪಘಾತದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆಯೇ ತಲುಪಿತ್ತು. ಎಎಐಬಿಯ ಪ್ರಧಾನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕೂಡಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
