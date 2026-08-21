ETV Bharat / international

ಸೊಮಾಲಿಯದಲ್ಲಿ 6 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರು, ಟರ್ಕಿಶ್‌ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿದ್ದ ಹಡಗು ಹೈಜಾಕ್!

ಸೊಮಾಲಿ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಆರು ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿ 10 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗು ಟರ್ಕಿಶ್‌ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿದ್ದ ಹಡಗನ್ನು ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

SOMALIA COAST PIRATES HIJACK SHIP INDIANS ON BOARD HIJACKED SHIP ಹಡಗು ಅಪಹರಣ Cargo Ship Hijack
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (AP)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 21, 2026 at 1:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಟರ್ಕಿಶ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಗೋ ಶಿಪ್​ ಅನ್ನು ಸೊಮಾಲಿಯಾದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರು ಅಪಹರಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸರಕು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆರು ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 10 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೊಮಾಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೊಮಾಲಿಯ ಪಂಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಐಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮರ್ರಾಯದಿಂದ ಸುಮಾರು 3.5 ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ M/V LUTUF ಎಂಬ ಹಡಗನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟರ್ಕಿಶ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಡಗನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್ (AP) ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಅಪಹರಣಗೊಂಡ 10 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಭಾರತೀಯರು, ಒಬ್ಬ ಟರ್ಕಿಶ್ ಪ್ರಜೆ, ಒಬ್ಬ ಜಾರ್ಜಿಯನ್ ಪ್ರಜೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಸರ್ಬಿಯನ್ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪೋಲಾರ್ ಮೂವ್‌ಮೆಂಟ್ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಒಡೆತನದ ಹಡಗು ಮೊಗಾದಿಶುದಲ್ಲಿನ ಟರ್ಕಿಶ್ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಟರ್ಕಿಶ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಸುಮಾರು 8 ಜನ ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರು ಈ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ, ಅದನ್ನು ಪಂಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಡಂಗೊರೊಯೊ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗರ್ಮಾಲ್ ಬಳಿಯ ಕರಾವಳಿಯ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ರಂದು ನಡೆದ M/V ಸ್ವಾರ್ಡ್ ಅಪಹರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರೊಂದಿಗೆ ಈ ಗುಂಪು ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟರ್ಕಿಯ ಒಡೆತನದ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು ಹೈಜಾಕ್ ಆದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿವೆ.

LUTUF, ಆರು ಭಾರತೀಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅದರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸರಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ (MEA) ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಸೊಮಾಲಿಯಾದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರ ಹಾವಳಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ಮೊದಲ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸೊಮಾಲಿ ಕಡಲಲ್ಲಿ 17ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರು ಅಪಹರಿಸಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ಸಾಗರ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ ಕಡಲ್ಗಳ್ಳರು ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ: 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾವು, ಹಲವರು ನಾಪತ್ತೆ

TAGGED:

SOMALIA COAST
PIRATES HIJACK SHIP
SHIP HIJACK
ಹಡಗು ಅಪಹರಣ
CARGO SHIP HIJACK

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.