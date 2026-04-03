ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ
ಬರುವ ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಿಂದ 16ರವರೆಗೆ ಸಹಸ್ರಕಲಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ ವಿ ಟೆಂಪಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
Published : April 3, 2026 at 3:38 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕದ ಪಿಟ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಸ್ ವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವವನ್ನು ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ವೈಭವವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಅಮೆರಿಕದ ಮೊದಲ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ 'ಅಮೆರಿಕನ್ ತಿರುಪತಿ' ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನವು ತನ್ನ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಹೋಮ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಯೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬರುವ ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಿಂದ 16ರವರೆಗೆ ಸಹಸ್ರ ಕಲಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಗಣ್ಯರು ಸಹ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನವು ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಸೇವೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಭಕ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಟ್ಸ್ಬರ್ಗ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಎಸ್ ವಿ ಟೆಂಪಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಹಿರೇಕೊಟ್ನೆಕಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
