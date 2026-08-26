ತನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬೆದರಿಕೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಎಫ್ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದ ಸಿಖ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಪನ್ನುನ್
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ದ್ವಿ ಪೌರತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಪನ್ನುನ್, ತನಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 26, 2026 at 11:31 AM IST
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್, ಅಮೆರಿಕ: ತನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಬೆದರಿಕೆಯಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಬಿಐ ಮತ್ತು ರಾಯಲ್ ಕೆನಡಿಯನ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಿಖ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಪನ್ನುನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯಲ್ ಕೆನಡಿಯನ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ತಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಆತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಸಂಚಿನ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೋರಿ ಎರಡೂ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ದ್ವಿ ಪೌರತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಪನ್ನುನ್, ಕರ್ತವ್ಯ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿ ತಮಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ ತನಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
2023ರಲ್ಲಿ ಪನ್ನುನ್ ಹತ್ಯೆಗೆ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲಿನ ಫೆಡರಲ್ ಪಿತೂರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆ ನಿಖಿಲ್ ಗುಪ್ತಾ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ನ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಘೋಷಣೆ ಹೊರ ಬೀಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಪನ್ನುನ್ಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಪನ್ನುನ್, ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅಡಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ವಿಚಲಿತರಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿರುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ನಿ ಅವರ ಆಡಳಿತಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆತ ಇದೇ ವೇಳೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಭಯವಿಲ್ಲದೇ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಅಡಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಪನ್ನುನ್ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಿಖ್ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಕೀಲ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪಂಜಾಬ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಸಮಾನ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅವರು ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
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