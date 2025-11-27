ETV Bharat / international

ಶ್ವೇತ ಭವನದ ಬಳಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ; ಆಫ್ಘನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಶಂಕೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಏಲಿಯನ್ಸ್​ ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಕರೆ​

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ನಡೆಸಿರುವ ಕೃತ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರಂಪ್​ ಈ ದಾಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

shooting-near-white-house-trump-says-afghan-man-committed-act-of-terror-calls-for-removal-of-aliens-from-us
ಶ್ವೇತ ಭವನ ಬಳಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ (AP)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 27, 2025 at 11:39 AM IST

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​, ಅಮೆರಿಕ: ಶ್ವೇತಭವನ ಬಳಿ ಇಬ್ಬರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾರ್ಡ್​ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್‌ನಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಫ್ಘನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​, ಇದು ದುಷ್ಟ ಕೃತ್ಯ, ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಭವನದ ಬಳಿ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂಧ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದಿರುವ ಕೃತ್ಯ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಶಂಕಿತ 2021ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿರುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿರದ ಯಾವುದೇ ಏಲಿಯನ್​ಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹವರು ಬೇಡ ಎಂದಿರುವ ಟ್ರಂಪ್​, ಈ ದಾಳಿಗೆ ಆತ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಲೆ ತೆರೆಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳು ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಂಫಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್‌ಗಳು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಿಗೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್​ ಟ್ರಂಪ್​ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಯೋಜನೆಗಳು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಸಂಚಿನ ದಾಳಿ: ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜೆಫ್ರಿ ಕ್ಯಾರೊಲ್, ಬಂದೂಕುಧಾರಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ತನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗಾರ್ಡ್​ಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್​ಬಿಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಶ್​ ಪಟೇಲ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬುಧವಾರದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ಗೆ ಇನ್ನೂ 500 ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘೋಷಣೆ ಮೂಲಕ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಯೋಜಿತವಾದ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 2,500 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ, ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾರ್ಡ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಈ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಾರದ ಬಳಿಕ ಶ್ವೇತಭವನದ ಬಳಿ ಈ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್​ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 500 ಸೈನಿಕರ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾರ್ಷಿಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್‌ಗಿವಿಂಗ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ: ಗಾಬಲ್ - ವಾಡಲ್ ಟರ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮಾದಾನ ನೀಡಿದ ಟ್ರಂಪ್; ಏನಿದು ಆಚರಣೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?​

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಂಪ್ ಚುನಾವಣಾ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು

