ಶ್ವೇತ ಭವನದ ಬಳಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ; ಆಫ್ಘನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಶಂಕೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಏಲಿಯನ್ಸ್ ತೊಡೆದು ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಕರೆ
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ನಡೆಸಿರುವ ಕೃತ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರಂಪ್ ಈ ದಾಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 27, 2025 at 11:39 AM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಅಮೆರಿಕ: ಶ್ವೇತಭವನ ಬಳಿ ಇಬ್ಬರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾರ್ಡ್ ಸೈನಿಕರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್ನಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಫ್ಘನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಘಟನೆಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಇದು ದುಷ್ಟ ಕೃತ್ಯ, ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವೇತಭವನದ ಬಳಿ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂಧ ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದಿರುವ ಕೃತ್ಯ ಎಂಬುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಶಂಕಿತ 2021ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದಿರುವುದಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿರದ ಯಾವುದೇ ಏಲಿಯನ್ಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹವರು ಬೇಡ ಎಂದಿರುವ ಟ್ರಂಪ್, ಈ ದಾಳಿಗೆ ಆತ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಲೆ ತೆರೆಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳು ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಂಫಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಿಗೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಯೋಜನೆಗಳು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಸಂಚಿನ ದಾಳಿ: ದಾಳಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಾಯಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜೆಫ್ರಿ ಕ್ಯಾರೊಲ್, ಬಂದೂಕುಧಾರಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ತನ್ನ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಬಂದೂಕಿನಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಗಾರ್ಡ್ಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಬಿಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಾಶ್ ಪಟೇಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಧವಾರದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಇನ್ನೂ 500 ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘೋಷಣೆ ಮೂಲಕ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಯೋಜಿತವಾದ ಸೈನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 2,500 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ, ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಟ್ರಂಪ್ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಾರ್ಡ್ ಪಡೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಈ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಾರದ ಬಳಿಕ ಶ್ವೇತಭವನದ ಬಳಿ ಈ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 500 ಸೈನಿಕರ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
