ಇರಾನ್ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲಹೊತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಹಡಗು ಚೀನಾದತ್ತ: ಕಾರಣ ಇದು!
ಇರಾನ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಹೊತ್ತ ಈ ಹಡಗು ಗುಜರಾತ್ನ ವಾಡಿನಾರ್ ಬಂದರಿಗೆ ಬಂದಿಳಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಈ ಹಡಗು ನಿಲುಗಡೆಯಾಗುವ ಸ್ಥಾನ ಚೀನಾದ ಡಾಂಗ್ಯಿಂಗ್ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ
By PTI
Published : April 3, 2026 at 4:55 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ವೊಂದು ಇದೀಗ ತನ್ನ ಪಥ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಚೀನಾದತ್ತ ಸಾಗಿದೆ.
2002ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮತ್ತು 2025 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಅಫ್ರಾಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಪಿಂಗ್ ಶುನ್, ಇರಾನ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನ ವಾಡಿನಾರ್ ಬಂದರಿಗೆ ಬಂದಿಳಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಈ ಹಡಗು ನಿಲುಗಡೆಯಾಗುವ ಸ್ಥಾನ ಚೀನಾದ ಡಾಂಗ್ಯಿಂಗ್ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಡಗು - ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಪ್ಲರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ (ಹಡಗು ತಲುಪುವ ಸ್ಥಳ)ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ಹಡಗಿನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಗುರುತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಎಐಎಸ್) ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಾಂಡರ್ ಸೂಚನೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿದೆ. ಸಾಗಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬದಲಾಗದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕೆಪ್ಲರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸುಮಿತ್ ರಿಟೊಲಿಯಾ, ಇರಾನಿನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಹೊತ್ತ ಪಿಂಗ್ ಶುನ್ ಹಡಗು ಭಾರತದ ವಾಡಿನರ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಇದರ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಇದು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿಯುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
2019ರ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವ ಮೊದಲ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಇದಾಗಿದೆ. ತೈಲ ಖರೀದಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸಡಿಲ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಾರತ ತೈಲ ಖರೀದಿಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇರಾನಿನ ಕೆಲವು ತೈಲ ಕಾರ್ಗೊಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿತ್ತು.
ರಿಟೊಲಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿನ್ ಶುನ್ ಹಡಗಿನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವೂ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಮಾರಾಟಗಾರರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು
ಹಿಂದಿನ 30 - 60 ದಿನಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಿಂಡೋದಿಂದ ಮುಂಗಡ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಇತ್ಯರ್ಥದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ತೈಲದ ನಿಜವಾದ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುಗರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಗುಜರಾತ್ನ ವಡಿನಾರ್ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ದೈತ್ಯ ರೋಸ್ನೆಫ್ಟ್ ಬೆಂಬಲಿತ ನಯಾರಾ ಎನರ್ಜಿಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ತೈಲವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಪಾವತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾದರೆ, ಈ ಹಡಗು ಭಾರತದತ್ತ ಸಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಚೀನಾವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇರಾನಿನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಹರಿವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತವೂ ಇರಾನಿನ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲದ ಬೃಹತ್ ಖರೀದಿದಾರನಾಗಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ 2019 ರಿಂದ ಭಾರತ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
