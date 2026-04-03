ETV Bharat / international

ಇರಾನ್​ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲಹೊತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಹಡಗು ಚೀನಾದತ್ತ: ಕಾರಣ ಇದು!

ಇರಾನ್​ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಹೊತ್ತ ಈ ಹಡಗು ಗುಜರಾತ್‌ನ ವಾಡಿನಾರ್ ಬಂದರಿಗೆ ಬಂದಿಳಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಈ ಹಡಗು ನಿಲುಗಡೆಯಾಗುವ ಸ್ಥಾನ ಚೀನಾದ ಡಾಂಗ್ಯಿಂಗ್ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ

ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (AP)
author img

By PTI

Published : April 3, 2026 at 4:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇರಾನ್​ನಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಟ್ಯಾಂಕರ್​ವೊಂದು ಇದೀಗ ತನ್ನ ಪಥ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಚೀನಾದತ್ತ ಸಾಗಿದೆ.

2002ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮತ್ತು 2025 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಅಫ್ರಾಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಪಿಂಗ್ ಶುನ್, ಇರಾನ್​ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನ ವಾಡಿನಾರ್ ಬಂದರಿಗೆ ಬಂದಿಳಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದೀಗ ಈ ಹಡಗು ನಿಲುಗಡೆಯಾಗುವ ಸ್ಥಾನ ಚೀನಾದ ಡಾಂಗ್ಯಿಂಗ್ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಡಗು - ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಪ್ಲರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ (ಹಡಗು ತಲುಪುವ ಸ್ಥಳ)ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ಹಡಗಿನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಗುರುತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಎಐಎಸ್) ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪಾಂಡರ್ ಸೂಚನೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿದೆ. ಸಾಗಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬದಲಾಗದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಕೆಪ್ಲರ್​ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸುಮಿತ್​ ರಿಟೊಲಿಯಾ, ಇರಾನಿನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಹೊತ್ತ ಪಿಂಗ್​ ಶುನ್​ ಹಡಗು ಭಾರತದ ವಾಡಿನರ್​ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಇದರ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಇದು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿಯುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

2019ರ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಇರಾನ್​ನಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರುವ ಮೊದಲ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲದ ಟ್ಯಾಂಕರ್​ ಇದಾಗಿದೆ. ತೈಲ ಖರೀದಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಸಡಿಲ ಮಾಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಾರತ ತೈಲ ಖರೀದಿಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇರಾನಿನ ಕೆಲವು ತೈಲ ಕಾರ್ಗೊಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿತ್ತು.

ರಿಟೊಲಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿನ್​ ಶುನ್​ ಹಡಗಿನ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವೂ ಪಾವತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಮಾರಾಟಗಾರರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು
ಹಿಂದಿನ 30 - 60 ದಿನಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಿಂಡೋದಿಂದ ಮುಂಗಡ ಅಥವಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಇತ್ಯರ್ಥದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ತೈಲದ ನಿಜವಾದ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುಗರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.

ಗುಜರಾತ್​ನ ವಡಿನಾರ್ ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ದೈತ್ಯ ರೋಸ್‌ನೆಫ್ಟ್ ಬೆಂಬಲಿತ ನಯಾರಾ ಎನರ್ಜಿಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ತೈಲವನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ.

ಒಮ್ಮೆ ಪಾವತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾದರೆ, ಈ ಹಡಗು ಭಾರತದತ್ತ ಸಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಚೀನಾವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇರಾನಿನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಹರಿವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್‌ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತವೂ ಇರಾನಿನ ಕಚ್ಛಾ ತೈಲದ ಬೃಹತ್​ ಖರೀದಿದಾರನಾಗಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ 2019 ರಿಂದ ಭಾರತ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.