ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಪ್ರಯತ್ನ: ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಹಸೀನಾ ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು, ನಿಷ್ಠಾವಂತರಿಗೆ ಇದು ಬೂಸ್ಟ್ ನೀಡಬಹುದು
Published : August 7, 2026 at 7:08 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ಬಂಧನದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ, ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಯೋಜನೆಯು ಅವರ ಸಂಕೀರ್ಣ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು, ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಧ್ರುವೀಕೃತ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ದೃಢಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಫಾರಿನ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಸೀನಾ, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ತನ್ನ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತನ್ನ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇಶವಾಸಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾನು ಅವರಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಖರವಾದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವಾದ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಮೇಲಿನ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು, ರಾಜಕೀಯ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಸಾಮೂಹಿಕ ದಂಗೆಯು ಅವರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2024 ರಂದು ಹಸೀನಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ನಾಟಕೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಹಿಂದಿನ ಹಂಗಾಮಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಅದರ ನಾಯಕರ ವಿರುದ್ಧ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 2024 ರ ದಮನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಸೀನಾ ಸ್ವತಃ ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಎಂದು ತಿರಸ್ಕರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಭಾರತದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆಯೂ ಕೋರಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮೂಲದ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸೈಫರ್ ರೆಹಮಾನ್ ತಪನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುವ ನಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಮರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಪನ್ ಢಾಕಾದಿಂದ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ ಅಂತಾರೆ ತಪನ್. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೇ ಹಸೀನಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಜುಲೈ 2024 ರ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪು, ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಪನ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರವು ಸಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧನದ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹಸೀನಾ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ಅತ್ಯಂತ ತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಬದಲು ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ಹಸೀನಾ ಸ್ವತಃ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಮರಣದಂಡನೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನಬಾಹಿರ ಎಂದೂ ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದರಿಂದ ಗೈರುಹಾಜರಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಳು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಬದಲು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಾಜಿ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಸಾದುಜ್ಜಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಮಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾದ ಪಕ್ಷದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಹಸೀನಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2024 ರಿಂದ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಷದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹಸೀನಾ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಮರಳುವಿಕೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮರುಸಂಘಟಿಸಲು ಬಯಸುವ ನಿಷ್ಠಾವಂತರು ಮತ್ತು ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಾದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಹ ಮರಳುವಿಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಧ್ರುವೀಕರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಸೀನಾ ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪದಚ್ಯುತಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಸೋಲಿಗಿಂತ ಅಸಾಧಾರಣ ರಾಜಕೀಯ ಸಂದರ್ಭಗಳೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಬಿಎನ್ಪಿ, ಪ್ರಧಾನಿ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರವು ಜುಲೈ 2024 ರ ದಂಗೆಯನ್ನು ಅದರ ರಾಜಕೀಯ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸವನ್ನು ದಂಗೆಯ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರಮಗಳು - ಹಸೀನಾ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ಪತನವನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಸೀನಾ ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದರಿಂದ ಬಿಎನ್ ಪಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಮತ್ತು 2024 ರ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಾದವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಈ ನಡುವೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಹಸೀನಾ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ, ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಬಹುದೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಿಮರ್ಶಕರು ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಆದರೆ ಆವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಈ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
"ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ನ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಖಚಿತ" ಎಂದು ತಪನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಘೋಷಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಅಲ್ಲ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
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