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ಶೇಖ್​ ಹಸೀನಾ ಢಾಕಾಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರೆ, ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದು; ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸಚಿವೆ

ಶೇಖ್​ ಹಸೀನಾ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಢಾಕಾಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

Sheikh Hasina will land in jail if she returns: B'desh minister
ಪದಚ್ಯುತಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್​ ಹಸೀನಾ (AFP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 14, 2026 at 10:29 AM IST

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ಢಾಕಾ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ): ಪದಚ್ಯುತಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್​ ಹಸೀನಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಸಚಿವೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೇಖ್​ ಹಸೀನಾ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಢಾಕಾಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶೇಖ್​ ಮುಜಿಬುರ್​ ರೆಹಮಾನ್​ ಅವರ ಮಗಳಾಗಿರುವ ಹಸೀನಾ ಅವರು 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್​ 5ರಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ದಂಗೆಯಿಂದ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಉರುಳಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾಲಾಯನ ಮಾಡಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವೆ ಶಾಮಾ ಒಬೈದ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಬಿಎಸ್​ಎಸ್​ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ , ಹಸೀನಾ ಒಂದು ವೇಳೆ ಶರಣಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾನೂನಿನ ಅನ್ವಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಅವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಸೀನಾ ಆಪ್ತ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ, ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಢಾಕಾಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಅಥವಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಅವರು ಶರಣಾಗತರಾದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಸೀನಾ ಈಗಾಗಲೇ ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಪರಾಧಿಯೊಬ್ಬರು ನೀಡುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದ ದಮನಕಾರಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ಢಾಕಾದ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯು ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧದ ಮರಣದಂಡನೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಎಂದು ಹಸೀನಾ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಬಳಿಕ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಹಸೀನಾ ಅವರನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಢಾಕಾ, ನವದೆಹಲಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಹಸೀನಾ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹಿಂದಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಎಂದರು.

ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದ ಸಚಿವೆ, ಹಸೀನಾ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶರಣಾಗತಿಯಾಗುವ ಬದಲು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ದೇಶದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಕಂಡಿದೆಯೇ ವಿನಃ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: Explained: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಸೀನಾ ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೆ ಇರುವ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳೇನು?

ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಎಸಗಿದ ಹಸೀನಾ ಮಿತ್ರನಿಗೆ 10 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ

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