ಡಿ. 16ರ ವಿಜಯ ದಿವಸದಂದು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಲಿರುವ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ; ಬಂಧನದ ಸಾಧ್ಯತೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಈ ದಂಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಹಸೀನಾ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯಲ್ಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.
Published : November 24, 2026 at 12:53 PM IST
ಢಾಕಾ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ): ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿರುವ ಪದಚ್ಯುತ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ವಿಜಯ ದಿವಸದಂದು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಂದು ವಿಜಯ ದಿವಸ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಬೃಹತ್ ದಂಗೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸಿದ ತಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಸೀನಾ, 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ 5ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಈ ದಂಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಹಸೀನಾ ಗೈರು ಹಾಜರಿಯಲ್ಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಹಸೀನಾ, ನಾವು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ದವಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ದವಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಎಂ. ಸಾಲೆಹ್ ಅವರು, ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿರುವ ಹಸೀನಾರನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿಲುವಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಸೀನಾರನ್ನು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯೊಂದು ಅಪರಾಧಿ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ನಾವು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಸೀನಾ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಸೀನಾ ನಿಗದಿತ ಗಡುವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ತಮಗೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಮರಣದಂಡನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಗಲ್ಲುಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಆಧಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರೊಬ್ಬರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಕ್ಷಮಾದಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆಯಾದರೂ, ಹಸೀನಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮುಂದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಹಸೀನಾ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಾಪಸಾತಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಧಾನಿ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ಅನ್ನು ಅಂದರೆ ವಿಜಯ ದಿವಸವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂಗಬಂಧು ಶೇಖ್ ಮುಜಿಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆ ಮಹಾ ವಿಜಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಅವರು ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜನರ ನಡುವೆ ಆಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಸೀನಾ ಅವರ ಸಹಾಯಕ ಅಬು ಒಬೈದಾ ಅರಿನ್ ಎಪಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಪ್ರಯತ್ನ: ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಹೊಸ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಾಗಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಮನವಿ: ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಯೋಜನೆ