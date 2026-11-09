ಹೊಸ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಾಗಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಮನವಿ: ಹೇಗಾದರೂ ಸರಿಯೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಯೋಜನೆ
ಹಸೀನಾ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರು ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಸೀನಾ ಅವರ ಸಹಾಯಕ ಅಬು ಒಬೈದಾ ಅರಿನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 9, 2026 at 5:06 PM IST
ಢಾಕಾ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ) : ಬೃಹತ್ ಜನಾಂದೋಲನದ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರು, ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಹೊಸ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುವಂತೆ ಸೋಮವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ. ಹಸೀನಾ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಲು ಹೊಸ ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ತಿಂಗಳು 'ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್' ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ತಾನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದಾಗಿ ಹಸೀನಾ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಉನ್ನತ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಪತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಹಸೀನಾ ಅವರ ಪರ ವಕೀಲರು, ಅವರಿಗೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ಅವರ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತವು ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಹಸೀನಾ ಅವರ ಸಹಾಯಕ ಅಬು ಒಬೈದಾ ಅರಿನ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಗುರುವಾರ, ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕಿರಿಯ ಸಚಿವ ಹುಮಾಯೂನ್ ಕಬೀರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಅಪರಾಧಿ ಹಸ್ತಾಂತರ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಸೀನಾ ಅವರನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವರನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಭಾರತ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಹಸೀನಾ ಅವರನ್ನು ನಮಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಭಯೋತ್ಪಾದಕಿ ಮತ್ತು ಪರಾರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಪ್ಪಂದವು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2024 ರಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಸೀನಾ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸೇನೆಯು ಅವರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. 2025 ರಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯೊಂದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮರಣದಂಡನೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ನೂರಾರು ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ದಮನಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಸೀನಾ ಅವರೇ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು.
ಸುಮಾರು 1,400 ಜನರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯೇ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ತಾನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಸೀನಾ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವ ಅವರು, ಈ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಿಂಧುತ್ವವನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಹಸೀನಾ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರವೊಂದು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸದಂತೆ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹಸೀನಾ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಎದುರಾಳಿಯ ಪುತ್ರರಾದ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್, ಭಾರಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
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