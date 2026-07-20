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ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ 17 ಅಮೆರಿಕ ಸೈನಿಕರ ಸಾವು; ಯುಎಸ್​ ಮಿಲಿಟರಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ

ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ಇರಾಕ್​ ಡ್ರೋನ್‌ನ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸ್ಫೋಟದಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಾದ ಸೈನಿಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

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ಜೂನ್ 9, 2026 ರಂದು ಟೈರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರದ ದೃಶ್ಯ. (AFP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 20, 2026 at 12:21 PM IST

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ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ವಾಟರ್ (ಅಮೆರಿಕ): ಇರಾನ್‌ನೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನಿಕ ಹತ್ಯೆಗೀಡಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ 17ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

"ಡ್ರೋನ್‌ಗಳು, ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾರಕ ಅಪಾಯಗಳು ಇರಲು ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನಿಕರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸತ್ಯವನ್ನು ಈ ಸಾವುಗಳು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ ಹೋರಾಟವು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಪಡೆಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಇತರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಇರಾನ್​ನ ಗುರಿಗಳಾನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್​ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಯುದ್ಧವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ; ಸಾವುಗಳು ಆರಂಭ: ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಕುವೈತ್‌ನ ನಾಗರಿಕ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಇರಾನಿನ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಸೈನಿಕರು ಅಯೋವಾ ಮೂಲದ ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಘಟಕದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಟೇನರ್ ಶೈಲಿಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಏಳನೇ ಸೈನಿಕ ನಿಧನರಾದರು.

ಮಾರ್ಚ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೆಸಿ-135 ಇಂಧನ ತುಂಬುವ ವಿಮಾನ ಇರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪತನಗೊಂಡು ಆರು ಸೇವಾ ಸದಸ್ಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ವಿಮಾನವು "ಸ್ನೇಹಪರ" ವಾಯುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಮಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್​ ಸೆಂಟ್ರಲ್​ ಕಮಾಂಡ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸೋಮವಾರ, ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಪೈಲಟ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೇಳಿದೆ. ಜುಲೈ 1ರ ಅಪಘಾತವನ್ನು ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂದು ನೌಕಾಪಡೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಹಾಗೇ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಕ್ರಮದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಉಳಿದ ಮೂವರು ನಾವಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶನಿವಾರ, ಇರಾನಿನ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಶುಕ್ರವಾರ ಜೋರ್ಡಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇವಾ ಸದಸ್ಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್​ ಕಮಾಂಡ್​ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಸೇವಾ ಸದಸ್ಯರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಅವಶೇಷಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಶನಿವಾರ ಉತ್ತರ ಇರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನಿಕರೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಇರಾನಿನ ಡ್ರೋನ್‌ನಿಂದ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳದ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸ್ಫೋಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇರಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನಿಕನೋರ್ವ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಂದ್ರ ಕಮಾಂಡ್​​​ ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸೈನಿಕ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 50 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು, ಹಾಗೆಯೇ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಲೆಬನಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಿದೇಶಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಸಹ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ: 38 ಜನರ ಸಾವು, 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

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