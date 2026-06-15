ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಭಾಷಣದ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಹೊರನಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಭಾಷಣದ ವೇಳೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊರನಡೆದ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
By PTI
Published : June 15, 2026 at 3:49 PM IST
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್(ಅಮೆರಿಕ): ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ ಅವರ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಭಾಷಣದ ವೇಳೆ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ (ಎಂಎಸ್) ಪಡೆದಿದ್ದ ಪಿಚೈ, 2026ರ ತರಗತಿಗೆ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲು ಭಾನುವಾರ ತಮ್ಮ ಅಲ್ಮಾ ಮೇಟರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 3,600 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ನ 135ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
SFGate ನಲ್ಲಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಚೈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಾಜರಿದ್ದವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸುಮಾರು 200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊರನಡೆದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳು ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರರ್ದಶಿಸುತ್ತಾ, ಶಿಳ್ಳೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನಿಯನ್ ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತಾ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಎದ್ದು ಹೊರನಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ ಪರ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಗೂಗಲ್ ಕಂಪನಿಯು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2021 ರಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ USD 1.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಕ್ಲೌಡ್-ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂಬಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಂತರ ಈ ವಾಕ್ಔಟ್ಗಳು ನಡೆದವು. ಅಲ್ಲಿ ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನಿಯನ್ ಪರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ದಮನಕಾರಿ ನಡೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು SFGate ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪಿಚೈ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನಿಯನ್ ಧ್ವಜಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು 'ಫ್ರೀ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್' ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊರನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಪಿಚೈ, ಐಐಟಿ ಖರಗ್ಪುರ ಮತ್ತು ವಾರ್ಟನ್ನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನ, ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕಲಿತ ಜೀವನ ಪಾಠಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಇಂದಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ನಾವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸವಾಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ನನಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಯೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪದವಿ ಪಡೆಯುವ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಪಿಚೈ ಹೇಳಿದರು.
ಇದು ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಭಾರತದ ಚೆನ್ನೈ ಎಂಬ ರೋಮಾಂಚಕ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದೆ. ಇದು ಬಹುಪಾಲು ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನವಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ, ಆ ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳಿದ್ದವು. ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಟ್ರಕ್ಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ನಾವು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಂದಿತು. ದೂರವಾಣಿ, ಟಿವಿ ಮತ್ತು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಪಡೆಯಲು ನಾವು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
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