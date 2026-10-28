ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ 2 ರೈಲುಗಳ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಡಿಕ್ಕಿ: ಕನಿಷ್ಠ 30 ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾವು
ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ರೈಲು ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 30 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 28, 2026 at 5:37 PM IST
ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ (ಸ್ಪೇನ್): ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿ ಕನಿಷ್ಠ 30 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಘಟನೆ ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ. ನಿಂತಿದ್ದ ರೈಲೊಂದರ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲು ಅತಿವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಗುದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಲ್ಲಾ ಲಾ ಮಂಚಾ ಪ್ರದೇಶದ ವಕ್ತಾರೆ ಎಸ್ತರ್ ಪಡಿಲ್ಲಾ ಅವರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 30 ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಪೇನ್ನ ರೈಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಎಡಿಐಎಫ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದುರಂತ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೊಲೆಡೊ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ರೈಲುಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್, ಸಿಯುಡಾಡ್ ರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಅಂಡಲೂಸಿಯಾ ನಡುವಿನ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
❗Spain Rail Disaster: Chopper Footage Captures Devastation After High-Speed Train Collision 📹 Guardia Civil https://t.co/uu2Laqsd0t— RT_India (@RT_India_news) October 28, 2026
ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ನಿಂದ ಸೆವಿಲ್ಲೆ ಕಡೆಗೆ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಒಂದು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ, ನಿಂತಿದ್ದ ರೈಲಿನ ಎರಡು ಬೋಗಿಗಳು ಹಳಿ ತಪ್ಪಿವೆ. ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ ರೈಲುಗಳು ಸ್ಪೇನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ರೆನ್ಫೆ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ರೈಲು ಕಂಪನಿಯಾದ ಐಆರ್ವೈಒಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿವೆ. ಇದೇ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳ ರೈಲುಗಳು ಗುದ್ದಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ರೆನ್ಫೆ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 397 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಐಆರ್ವೈಒ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ 147 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದ್ದರು.
ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಉರ್ಡಾ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಯರ್ ಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಗಾಲನ್ ಅವರು, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಲ್ಲಾ ಲಾ ಮಂಚಾ ಪ್ರದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮಿಲಿಯಾನೊ ಗಾರ್ಸಿಯಾ-ಪೇಜ್ ಅವರು, ಅಪಘಾತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಪಘಾತದ ಕಹಿ: ಇದೇ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲೊಂದು ಹಳಿ ತಪ್ಪಿ ಎದುರಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ 45 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. 2013ರಲ್ಲಿ 80 ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಅಪಘಾತದ ನಂತರ, ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಇದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅಪಘಾತವು ಅತಿವೇಗದ ರೈಲು ಜಾಲ ಹೊಂದಿದ್ದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಿತ್ತು.
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