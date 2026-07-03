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ರೂಬಿ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ 125 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೋಂಕು: ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಭೀತಿ

ರೂಬಿ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್​ ಹಡಗು ಜೂನ್​ 12ರಂದು ಸಾಗರ ಪ್ರಯಾಣ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಸೋಂಕಿತರೆಲ್ಲರೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಡಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

125 passengers and crew hit with highly contagious stomach virus on cruise from San Francisco
ರೂಬಿ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಹಡಗು (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 3, 2026 at 3:29 PM IST

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ಸ್ಯಾನ್​ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ: ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕ್ರೂಸಸ್ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ 120 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫೆಡರಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೂಬಿ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಹಡಗು ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದಿಂದ ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಅಲಾಸ್ಕಾಗೆ 20 ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 102 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು 23 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೊರೊವೈರಸ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಏನಿದು ನೊರೊವೈರಸ್​?: ನೊರೊವೈರಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಅವಧಿ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು. ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು 65 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹಠಾತ್ ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ.

ರೂಬಿ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್​ ಹಡಗು ಜೂನ್​ 12ರಂದು ಸಾಗರ ಪ್ರಯಾಣ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಸೋಂಕಿತರೆಲ್ಲರೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಡಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ 2,032 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, 1,144 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹಡಗಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಪಂದಿಸಿ, ಹಡಗಿನಾದ್ಯಂತ ಸುಧಾರಿತ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಹಡಗನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಸೋಂಕು ರಹಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್​​ ಹಡಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೊರೊವೈರಸ್‌ನಿಂದ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ನೊರೊವೈರಸ್ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ ಜನರು ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನೇರವಾಗಿ ವೈರಸ್ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದು ಆಹಾರ, ನೀರು ಅಥವಾ ಕಲುಷಿತ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಹರಡಬಹುದು.

ಸೋಂಕನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು ಕೈಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೊಳೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಕೈಗಳನ್ನು ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೊರೊವೈರಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್​​ಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ.

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