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ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿದು 48 ಮಂದಿ ಸಾವು, 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥ

ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಿಯ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿದು 48 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿ, 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದ ಭೀಕರ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

NIGERIA DRINK METHANOL DEATH
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 17, 2026 at 5:20 PM IST

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ಅಬುಜಾ (ನೈಜೀರಿಯಾ): ದಕ್ಷಿಣ ನೈಜೀರಿಯಾದ ಒಂಡೊ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಪಾನೀಯವೊಂದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಕನಿಷ್ಠ 48 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ 15 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬಾತ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕವಾದ ಮೆಥನಾಲ್ ಅನ್ನು ತಾನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಾನೀಯದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ತೀವ್ರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಒಂಡೊ ಪೊಲೀಸ್ ವಕ್ತಾರ ಅಬಯೋಮಿ ಜಿಮೋಹ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಡೊ ರಾಜ್ಯದ ಒಡಿಗ್ಬೊ ಮತ್ತು ಇರೆಲೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಬಾಂಜಿ ಅಜಕಾ ಅವರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ವಿಷಕಾರಿ ಪಾನೀಯ ಸೇವನೆ
NIGERIA DRINK METHANOL DEATH

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