ಇಹಾಡೊ ವಾಯು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 2 ನೌಕಾಪಡೆ ಜೆಟ್ಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ: ನಾಲ್ವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತ
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ವಿಡ್ಬೇ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ 129 ರ ಎರಡು ಯುಎಸ್ ನೇವಿ ಇಎ-18 ಜಿ ಗ್ರೋಲರ್ಗಳು ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿವೆ.
Published : May 18, 2026 at 10:20 AM IST
ಬೋಯಿಸ್(ಅಮೆರಿಕ): ಪಶ್ಚಿಮ ಇಡಾಹೊದ ಮೌಂಟೇನ್ ಹೋಮ್ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ವಾಯು ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇಳೆ ಎರಡು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಜೆಟ್ಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ನಾಲ್ವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ವಿಡ್ಬೇ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ 129ರ ಎರಡು ಯುಎಸ್ ನೇವಿ ಇಎ 18-ಜಿ ಗ್ರೋಲರ್ಗಳು ವೈಮಾನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫ್ಲೀಟ್ ನೌಕಾ ವಾಯುಪಡೆಯ ವಕ್ತಾರ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಮೆಲಿಯಾ ಉಮಾಯಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಏರ್ ಶೋ ಅನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಸಿಲ್ವರ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಡಾಹೊದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಿಮ್ ಸೈಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು.
ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ವಿಮಾನಗಳು: ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಲಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಉಳಿದ ಏರ್ ಶೋ ಕೂಡ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಮಾನವು ಬೋಯಿಸ್ನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 50 ಮೈಲುಗಳು (80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್) ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬೇಸ್ ಬಳಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರು ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
EA-18G ಗ್ರೋಲರ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯುದ್ಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ F/A-18 ಸೂಪರ್ ಹಾರ್ನೆಟ್ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ನ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಜಿಗಿತ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ವಾಯುಯಾನ ಇತಿಹಾಸದ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಯುಎಸ್ ವಾಯುಪಡೆಯ ಥಂಡರ್ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ರನ್ ಎರಡೂ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು.
ದೋಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ: ವಿಮಾನಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿರಬಹುದು. ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುವ ಮೊದಲು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹೊರಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನನಗೆ ಪೈಲಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಯುಯಾನ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಜ್ಞ ಜೆಫ್ ಗುಝೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
