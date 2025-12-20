ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಯುವಕನ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ ಕೇಸ್: 7 ಮಂದಿ ಬಂಧನ, ಇಂದು ಷರೀಫ್ ಹಾದಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಯುವಕನ ಗುಂಪು ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನಾಮಿಕರ ದಾಳಿಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಯುವ ಹೋರಾಟಗಾರ ಷರೀಫ್ ಹಾದಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
Published : December 20, 2025 at 2:02 PM IST
ಢಾಕಾ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ): ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಹಿಂದುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹತ್ಯೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಮೈಮೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಯುವಕನನ್ನು ಮರಕ್ಕೆ ನೇಣು ಹಾಕಿ ಕೊಂದು, ನಂತರ ಆತನ ದೇಹವನ್ನು ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 7 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಅಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರವು, ಧರ್ಮನಿಂದನೆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂದು ಯುವಕನನ್ನು ಗುಂಪುಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನ ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಖಾನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನಾಗಿದ್ದ ದೀಪು ಚಂದ್ರ ದಾಸ್ (25 ವರ್ಷ) ಎಂಬ ಹಿಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆಗಿನ ಕಿತ್ತಾಟದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪವಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಜನರು ಆತನನ್ನು ಎಳೆತಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಹೊರಗೆ ಥಳಿಸಿ ಮರಕ್ಕೆ ನೇತು ಹಾಕಿದ್ದರು. ನಂತರ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಗುಂಪು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಢಾಕಾ-ಮೈಮೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ময়মনসিংহ হিন্দু যুবককে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় গ্রেফতার ৭— Chief Adviser of the Government of Bangladesh (@ChiefAdviserGoB) December 20, 2025
ময়মনসিংহ, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫: ময়মনসিংহের ভালুকায় সনাতন ধর্মাবলম্বী যুবক দিপু চন্দ্র দাসকে (২৭) পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় সাত ব্যক্তিকে সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেফতার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব)
গ্রেফতারকৃতরা…
ಮೊಹಮದ್ ಯೂನಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹಿಂಸಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಈ ಘೋರ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ, 7 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ಇಂದು ಷರೀಫ್ ಹಾದಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ: ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಯುವ ಹೋರಾಟಗಾರ ಷರೀಫ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾದಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಇಂದು ಸಂಸತ್ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಧ್ಯಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸದಿರಲು ಸಂಸತ್ ಭವನದ ಸುತ್ತ ಬಿಗಿಭದ್ರತೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಡ್ರೋನ್ ಹಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯಾರು ಈ ಷರೀಫ್ ಹಾದಿ? ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ದಂಗೆಯ ಮುಂದಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಷರೀಫ್ ಉಸ್ಮಾನ್ ಹಾದಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿದ್ದ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಈತ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮುಸುಕುಧಾರಿ ಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಆತನನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆತ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಷರೀಫ್ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿಸಿದೆ. ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಜನರು ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ, ಪತ್ರಿಕಾ ಕಚೇರಿಗಳು, ಅವಾಮಿ ಲೀಗ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಷರೀಫ್ನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಅನಾಮಿಕರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದು, ಶಂಕಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವವರೆಗೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಹೈಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ.
