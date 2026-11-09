ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೈಲುಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ: 7 ಮಂದಿ ಸಾವು, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ
ಈಜಿಪ್ಟ್ ರಾಜಧಾನಿ ಕೈರೋದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಎರಡು ರೈಲುಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 9, 2026 at 7:36 AM IST
ಕೈರೋ(ಈಜಿಪ್ಟ್): ಎರಡು ರೈಲುಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಭಾನುವಾರ ಈಜಿಪ್ಟ್ ರಾಜಧಾನಿ ಕೈರೋದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಚೀಫ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ರೈಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಕೈರೋದಿಂದ ಸುಮಾರು 52 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ (32 ಮೈಲಿ) ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಗಿಜಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅಲ್-ಅಯ್ಯತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನೈಋತ್ಯ ಫಯೌಮ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲೊಂದು, ದಕ್ಷಿಣದ ಅಸ್ವಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ರೈಲಿನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ತಮ್ಮ ತನಿಖಾ ತಂಡಗಳು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೈರೋ-ಅಸ್ವಾನ್ ರೈಲು ನಿಂತಿದ್ದಾಗ, ಗಿಜಾ-ಫಯೌಮ್ ರೈಲು ಅದರ ಕೊನೆಯ ಬೋಗಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಜಿಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹಳಿ ತಪ್ಪುವುದು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿವೆ. ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಳಪೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳ ಸರಿಯಾದ ಪಾಲನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅಪಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಆಧುನೀಕರಣದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಲ್-ಅಯ್ಯತ್ನ 'ಕಫ್ರ್ ಗಿರ್ಜಾ' ಪ್ರದೇಶದ ನಿವಾಸಿ ಐಮನ್ ಗಮಾಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ, ಬದುಕುಳಿದವರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದರು ಮತ್ತು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. ಸುಮಾರು 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ನಿಂತಿದ್ದ ರೈಲಿನ ಬೋಗಿಯೊಂದರ ಒಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲವು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಾಗ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದೆಲ್-ಫತ್ತಾಹ್ ಎಲ್-ಸಿಸಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಆದೇಶಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರಲು ತುರ್ತು ತಂಡಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರೇನ್ಗಳನ್ನು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಜಿಪ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.
ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ರೈಲುಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದವು. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹಾಯಕ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರ ರೈಲು ಅಪಘಾತವು 2002ರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಆಗ ಕೈರೋದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಈಜಿಪ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರಾತ್ರಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು.
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