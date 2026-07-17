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ಇರಾನ್​ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ: ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ಜನರ ಸಾವು

ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಎಪಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

Three killed, several injured after US strikes target civilian infrastructure
ಅಮೆರಿಕ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ: ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ಜನರ ಸಾವು (ANI)
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By ANI

Published : July 17, 2026 at 7:16 AM IST

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ಟೆಹ್ರಾನ್​, ಇರಾನ್: ಇರಾನ್​ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಇರಾನ್​​ನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇರಾನ್​ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇರಾನಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಎಪಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್​ನ ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟೆಹ್ರಾನ್​ ಪ್ರತೀಕಾರದ ದಾಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅದು ಬಹ್ರೇನ್​ ಮತ್ತು ಕುವೈತ್​ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಕತಾರ್​ ಇಂಟರ್​ ಸೆಪ್ಟ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ತನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ.

14 ಅಂಶಗಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಇರಾನ್​ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ದಾಳಿ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ. ಇರಾನಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ಇರಾನ್ ಬ್ರಾಡ್‌ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ (ಐಆರ್‌ಐಬಿ) ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್‌ನ ಹಾರ್ಮೋಜ್‌ಗನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಆರನೇ ದಿನವಾಗಿದೆ.

ಕೊಹೌರೆಸ್ತಾನ್ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಬಂದರ್ ಖಮಿರ್ ಕೌಂಟಿಯ ಶೋರ್ ನದಿಯ ಬಳಿಯ ಎರಡು ಸೇತುವೆಗಳು ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್‌ನ ಟಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಕ್ಬರ್ ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಎಂಟು ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐಆರ್‌ಐಬಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಐಆರ್‌ಐಬಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ, ಗಾಯಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮುರಿತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಹಾರ್ಮೋಜ್‌ಗನ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಭಾಗ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ವಿಷಾದಕರ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರೈಲ್ವೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಐಆರ್‌ಐಬಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ನಿಲ್ದಾಣವು ಶಾಹಿದ್ ರಾಜೀ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಬಂದರ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ ರೈಲ್ವೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸರಕು ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೊಹೊರೆಸ್ತಾನ್ ಸೇತುವೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ವಿವರಿಸಲಾದ ಗಿರಿವೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಆರ್‌ಐಬಿ ಹೇಳಿದೆ. ಖಮೀರ್ ಕೌಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗವರ್ನರೇಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ (CENTCOM) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಾಳಿಯು ಇರಾನ್‌ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದಾಳಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

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TAGGED:

SEVEN KILLED
US STRIKES ON IRAN
CIVILIAN INFRASTRUCTURE TARGET
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