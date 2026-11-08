ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಚಲನ: ಬಹುಮತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಿಗೆ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಹ್ವಾನ
ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಸಾಕ್ ಹೆರ್ಜಾಗ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 8, 2026 at 11:09 AM IST
ಜೆರುಸಲೆಮ್ (ಇಸ್ರೇಲ್): ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಂದು) ನಡೆದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರಿಗೆ ಸೋಲುಂಟಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗಾಡಿ ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಸಾಕ್ ಹೆರ್ಜಾಗ್ ಅವರು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಗಾಡಿ ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಅವರು, ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಸಾಕ್ ಹೆರ್ಜಾಗ್ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಮಯ. ನಾವು ಅರ್ಹರು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
זו העת להקמת ממשלת חירום לאומית. אעשה הכל כדי שנהיה ראויים 🇮🇱 https://t.co/18Q3eIE6g0— Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 7, 2026
2023 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರಂದು ಹಮಾಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ದಾಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಜಾ ಮತ್ತು ಅದರಾಚೆಗಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಯುದ್ಧಗಳಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಲು 6 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಈ ವಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ಗೆ ವಹಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಹುಮತವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಮತದಾರರನ್ನು ಕೆರಳಿಸಬಹುದಾದ ಕಠಿಣ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಮತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವು. ಆದರೆ ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ನೇತೃತ್ವದ ಬಣವೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತವನ್ನು ಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಅರಬ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಅರಬ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಆಡಳಿತ ಮೈತ್ರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಗಾಜಾದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಅಂತಹ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಭಾರೀ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಮತ್ತು ಅರಬ್ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ನೆತನ್ಯಾಹು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಅರಬ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಕದ್ದಿವೆ ಎಂದು ಆಧಾರರಹಿತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳ ಮೊದಲು ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನೆತನ್ಯಾಹು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆತುರದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅರಬ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಎಂದು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನೆತನ್ಯಾಹು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳು ಅರಬ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಮಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕಾದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವುದಾಗಿ ಐಸೆನ್ ಕೋಟ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು, ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿರುವ ಲಿಕುಡ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಮತ್ತು ನೆತನ್ಯಾಹು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಯಹೂದಿ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರು ಅತಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪುರುಷರಿಗೆ ಕರಡು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕೋರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7 ರ ದಾಳಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಭದ್ರತಾ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ತನಿಖೆಗೆ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ವಿರೋಧವೂ ಸೇರಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಅವರು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಭಾಗವಾಗದ ಅರಬ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಪರೋಕ್ಷ ಬೆಂಬಲದಿಂದಿಗೆ 'ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ' ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅವರ ಬಣದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಅಂತಹ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐಸೆನ್ಕೋಟ್ ಅವರ ಪಕ್ಷವಾದ ಯಾಶರ್ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಿಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದೆ. ಅವರ ಪಕ್ಷವಾದ ಲಿಕುಡ್ನ ಸದಸ್ಯರು ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿರುವ ಕಡು ಬಲಪಂಥೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗಿನ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
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