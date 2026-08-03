ಪಿಒಕೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪಗಳ ನಡುವೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಮುಕ್ತಾಯ
ಉಳಿದ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು ಪೂಂಚ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Published : August 3, 2026 at 11:27 AM IST
ಲಾಹೋರ್: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗ ಚುನಾವಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ಭಾನುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತು. ಚುನಾವಣೆ ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಬಲವಂತದ ಆಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಭಾರತದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ನವದೆಹಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಜುಲೈ 28 ರಂದು, ಭಾರತವು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತನ್ನ ಅಕ್ರಮ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಭೀರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿತ್ತು.
ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಚುನಾವಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ - ಕಾವಲಿನ ಬೆಂಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು, ಪ್ರತಿ ವಾಹನವು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರ ಜೊತೆಗೆ, ಚುನಾವಣಾ ಭದ್ರತೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ವ್ಯಾಪಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಿಷೇಧಿತ ಜಂಟಿ ಅವಾಮಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ (ಜೆಎಎಸಿ) ಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಹಲವಾರು ನೆರೆಹೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದಿಗ್ಬಂಧನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮತದಾನವನ್ನು ತಡೆದರು.
ಗುಜ್ರಾ, ತಾರಿಕಾಬಾದ್, ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಸೆಂಟರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಲೋವರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಸಮನ್ ಬಂಡಿ ಮತ್ತು ಚೆಹ್ಲಾ ಬಂಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಜನನಿಬಿಡ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ತಡೆದು ನಗರವನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗಿನ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ 37 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಮುಜಫರಾಬಾದ್ನ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು 12 ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮತದಾನ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಪಿಪಿಪಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿಲಾವಲ್ ಭುಟ್ಟೋ - ಜರ್ದಾರಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರದೇಶದ 'ಅಧ್ಯಕ್ಷ' ಚೌಧರಿ ಲತೀಫ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಹಿಂಸಾಚಾರವನ್ನು ಜಮಿಯತ್ ಉಲೇಮಾ - ಎ - ಇಸ್ಲಾಂ - ಫಜಲ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೌಲಾನ್ ಫಜ್ಲೂರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ವೀಡಿಯೊ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರಾಯುಧ ನಾಗರಿಕರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ನನಗೆ ಲಭ್ಯ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ ಆರಂಭದಿಂದ ಹಿಂಸಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾಶ್ಮೀರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 80 ತಲುಪಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ರೆಹಮಾನ್ ಜೆಎಎಸಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಂತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
"ಸರ್ಕಾರವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಅದರ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮುಂದುವರಿಯುವಂತೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ - ನವಾಜ್ (ಪಿಎಂಎಲ್-ಎನ್) ಈ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಭುಟ್ಟೋ - ಜರ್ದಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಎಂಎಲ್-ಎನ್ ಪಕ್ಷವು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದರೆ, "ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಜನರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪಿಪಿಪಿಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜಾ ಪರ್ವೇಜ್ ಅಶ್ರಫ್ ಅವರು ಪಕ್ಷವು ಅಕ್ರಮ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಅಂತಹ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಯಾರೂ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭುಟ್ಟೋ - ಜರ್ದಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 10ಕ್ಕೆ 3ನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ: ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 45 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ರದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜೆಎಎಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಜುಲೈ 27 ರಂದು ಮಿರ್ಪುರ್ ವಿಭಾಗದ 13 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪಿಎಂಎಲ್-ಎನ್ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬಹುಮತ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಪಿಪಿಪಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಆಗಸ್ಟ್ 10 ರಂದು ಪೂಂಚ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
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