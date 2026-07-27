ಅಮೆರಿಕದ ಸಿಯಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ; ಇಬ್ಬರು ಸಾವು, ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರವಿರುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : July 27, 2026 at 11:54 AM IST
ಸಿಯಾಟಲ್(ಯುಎಸ್): ಸಿಯಾಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು, ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎನ್ಎನ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಯಾಟಲ್ ಅರೆನಾದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಆಹಾರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ನೂರಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ನೇರ ಸಂಗೀತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಬೈಟ್ ಆಫ್ ಸಿಯಾಟಲ್ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಸಿಯಾಟಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
Police are investigating a shooting. Multiple shooting victims. Shots fired at the Seattle Center. More information to come. Please avoid the area.— Seattle Police Department (@SeattlePD) July 27, 2026
ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಾರ್ಬರ್ವ್ಯೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾರ್ಬರ್ವ್ಯೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ನ ವಕ್ತಾರೆ ಸುಸಾನ್ ಗ್ರೆಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನಾಲ್ವರು ಸಂತ್ರಸ್ತರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಮಗು, 23 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳದೊಳಗೆ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತು. ತಕ್ಷಣ ಜನರು ದಿಕ್ಕಾಪಾಲಾಗಿ ಓಡತೊಡಗಿದರು.
ಸಿಯಾಟಲ್ನ ಆಹಾರ ಉತ್ಸವ 1982ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದಾಜು 3,50,000 ಜನರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಓಹಿಯೋದ ಟೊಲೆಡೊದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಲೈವ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಓಲ್ಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಉತ್ಸವದ ಬಳಿ ನಡೆದ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 12 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ನೌಕೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ: ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರು ಸೇಫ್, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ನಾಪತ್ತೆ