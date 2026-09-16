ಮೆಕ್ಕಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ, ದಾಳಿ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಒಐಸಿ ಖಂಡನೆ; ಈಜಿಪ್ಟ್ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿದ ಸೌದಿ ರಾಜ
ಮೆಕ್ಕಾದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಿಷೇಧಿತ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ, ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ರಾಯಲ್ ಸೌದಿ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಆ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದವು ಎಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : September 16, 2026 at 1:13 PM IST
ರಿಯಾದ್ (ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ): ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ, ಯೆಮೆನ್ನ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಮೆಕ್ಕಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಲೈನ್ ದಾಟದಂತೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಹೌತಿಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೌತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಯೆಮೆನ್ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವಿನ ಹೊಸ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ರಿಯಾದ್ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೌತಿಗಳು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಸಮುದ್ರ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
HRH the Crown Prince and Egyptian President hold a bilateral meeting and an expanded session of talks. https://t.co/IYxwJOQAyv pic.twitter.com/Tsv2wGQJIy— Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) September 15, 2026
ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಕ್ಕಾದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಿಷೇಧಿತ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ, ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ರಾಯಲ್ ಸೌದಿ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ಆ ಡ್ರೋನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹೌತಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಯು ಡ್ರೋನ್ ಉಡಾಯಿಸಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯು ವೈರಿ ಹಾಗೂ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಪಡೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಗತ್ಯ ಹಾಗೂ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಜಂಟಿ ಪಡೆಗಳು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ವಕ್ತಾರ ಮೇಜರ್ ಜನರಲ್ ತುರ್ಕಿ ಅಲ್-ಮಲ್ಕಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಹೌತಿಗಳ ಪಾಲಿಟ್ಬ್ಯೂರೋ ಸದಸ್ಯ ಹಝೆಮ್ ಅಲ್-ಅಸ್ಸಾದ್, ಈ ಹೇಳಿಕೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು, ಮೆಕ್ಕಾವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಕುರಿತಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೊಂದು ಕಟ್ಟುಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಯಾಮಾರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
The OIC General Secretariat Condemns the Houthi Attacks on Makkah and the Madinah Region#OIC #Makkah #Madinah #SaudiArabia #Houthi pic.twitter.com/nQaz3CF2ol— OIC (@OIC_OCI) September 15, 2026
ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಂದ ಖಂಡನೆ: ಮೆಕ್ಕಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಯತ್ನದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ 57 ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವಾದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಟನೆಯು ಇದೊಂದು ಘೋರ ದಾಳಿ ಎಂದು ಖಂಡಿಸಿದೆ.
ಯೆಮೆನ್ನೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ನಂತರ ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮೆಕ್ಕಾ ದಾಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾತ್ರಿಕರಲ್ಲಿ ಭಯಭೀತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಆಗಿದೆ. ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿನ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಸೌದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಪಡೆ ಹಾಗೂ ಹೌತಿಗಳ ನಡುವೆ ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
In #Yemen, ongoing hostilities are forcing families from their homes and killing and injuring civilians caught in the crossfire.@UNReliefChief allocated $9 million to provide urgent assistance to displaced families and host communities.— UN Humanitarian (@UNOCHA) September 15, 2026
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ಉತ್ತರ ಯೆಮೆನ್ನ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು, ಯೆಮೆನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಪಡೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಾಪಕ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಈಜಿಪ್ಟ್ ಬೆಂಬಲ: ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ನೌಕಾಯಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಈಜಿಪ್ಟ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿದೆ.
ಸೌದಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದೆಲ್ ಫತ್ತಾಹ್ ಅಲ್-ಸಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗರ ನೌಕಾಯಾನದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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