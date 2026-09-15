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ಹೌತಿಗಳ ದಾಳಿ: ಪವಿತ್ರ ನಗರ ಮೆಕ್ಕಾ, ಜೆಡ್ಡಾ ತೈಫ್​ನಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್​ ಘೋಷಣೆ

ಇರಾನ್​ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರ ದಾಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪವಿತ್ರ ನಗರ ಮೆಕ್ಕಾ, ಜೆಡ್ಡಾ ತೈಫ್​ನಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್​ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.

ATTACK THREATS IN MECCA
ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಮಸೀದಿ. (AP)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2026 at 5:59 PM IST

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ರಿಯಾದ್ (ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ): ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪವಿತ್ರ ನಗರವಾದ ಮೆಕ್ಕಾ ಹಾಗೂ ಜೆಡ್ಡಾ ಮತ್ತು ತೈಫ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವನೀಯ ದಾಳಿಗಳ ಕುರಿತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮಂಗಳವಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಸೌದಿ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಯೆಮೆನ್‌ನಿಂದ ನಡೆಸಲಾದ ಸರಣಿ ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ 13 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ದಾಳಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೌತಿಗಳ ಈ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಯೆಮೆನ್‌ನ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಭುಗಿಲೆದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಹೌತಿಗಳು ಸೌದಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಯಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಮುದ್ರ ದಿಗ್ಬಂಧನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ, ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಕಳೆದ ವಾರ ಯೆಮೆನ್‌ನ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಬಾಬ್ ಅಲ್-ಮಂಡಬ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಕ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಿರುವಾಗ, ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ರಫ್ತುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ತೈಲ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನೂ ಹೌತಿಗಳು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ, ತೈಲ ಬೆಲೆ 100 ಡಾಲರ್ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಮಿಲಿಟರಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮವಾರ ಪಶ್ಚಿಮ ಯೆಮೆನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೌತಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 8 ಸರ್ಕಾರಿ ಸೈನಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಖಮಿಸ್ ಮುಶೈತ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಿಂಗ್ ಖಾಲಿದ್ ವಾಯುನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಡಜನ್​ಗಟ್ಟಲೆ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಈ ಗುಂಪು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಖಮಿಸ್ ಮುಶೈತ್‌ನ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, ಭೀಕರ ಸ್ಫೋಟಗಳ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿಬಂತು. ಇದರಿಂದ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯೂ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ, ಸೌದಿ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯು 6 ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯಿತು. ಖಮಿಸ್ ಮುಶೈತ್, ಅಬ್ಹಾ ಮತ್ತು ತೈಫ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ರಿಯಾದ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮಂಗಳವಾರ ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಈ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ 13 ನಾಗರಿಕರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ 7 ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಹೌತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಕೂಡ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಎದುರಿಸುವುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹಾಗೂ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಹೇಳಿದೆ.

ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವು ಡಜನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದರೂ, ಬಂಡುಕೋರರ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ವಾಸ್ತವಿಕ ಆಡಳಿತಗಾರರಾದ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಬ್ದೆಲ್ ಫತ್ತಾಹ್ ಅಲ್-ಸಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಸೌದಿ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮನವಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಳೆದ ವಾರ ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದವು.

ಇತ್ತ, ಹೌತಿಗಳ ರಾಜಕೀಯ ವಿಭಾಗದ (ಪಾಲಿಟ್‌ಬ್ಯೂರೋ) ಹಝೆಮ್ ಅಲ್-ಅಸ್ಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನಮ್ಮ ಜನರ ವಿರುದ್ಧದ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವವರೆಗೂ ಯೆಮೆನ್‌ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

MECCA ATACK
SAUDI YEMEN
ಹೈ ಅಲರ್ಟ್​
ಹೌತಿಗಳ ದಾಳಿ
ATTACK THREATS IN MECCA

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