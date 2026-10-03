ಇಸ್ರೇಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಣೆ: ಭೌಗೋಳಿಕ-ರಾಜಕೀಯ ವಿಭಜನೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರ
ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಚನೆಯಾಗದೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ರಿಯಾದ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿಲುವಾಗಿದೆ.
Published : October 3, 2026 at 10:09 AM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವಾಯುವ್ಯ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವೊಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 'ಫ್ಲೈದುಬೈ' (Flydubai) ವಿಮಾನದಿಂದ ಇಸ್ರೇಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಚನೆಯಾಗದೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ರಿಯಾದ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
'ಫ್ಲೈದುಬೈ' ವಿಮಾನ FZ1073 ರ ಸಹ-ಪೈಲಟ್, ವಿಮಾನದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಆ ವಿಮಾನವು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ತಬುಕ್ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿಮಾನವೊಂದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತ್ತು.
ಏಜೆನ್ಸಿ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೊದಲು 'ಸೂಪರ್ ಹರ್ಕ್ಯುಲಸ್' ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾರಿಗೆ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಎರಡೂ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಂತೆ ತೋರಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, 166 ಇಸ್ರೇಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು 'ಫ್ಲೈದುಬೈ' ಕಳುಹಿಸಿದ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು.
ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವುದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪ್ರಗತಿಪರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ದೂರದ ಮಾತಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿನಿಮಯವಿದ್ದರೂ, ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಸೌದಿಗಳಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನೊಂದಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂತೆ ಗುಪ್ತಚರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ರಾಯಭಾರಿ ಹಾಗೂ ಅರಬ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ತಜ್ಞ ಝಿಕ್ರುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಬಂಧಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಮನವಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದರು. 2020 ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇಸ್ರೇಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನವನ್ನು ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದಾಟಲು ಅನುಮತಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದು ಇಸ್ರೇಲಿ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿಯಮಿತ ಓವರ್ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆದಿತ್ತು.
ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ದೃಢವಾದ ನಿಲುವಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಯುಎಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲು 2020 ರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ಅಮೆರಿಕ - ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಸರಣಿಯಾದ ಅಬ್ರಹಾಂ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರೇಲ್ನೊಂದಿಗೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ.
ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಹ್ರೇನ್ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಇದನ್ನು ಅರಬ್ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ನೋಡಿದೆ. ಆದರೆ ರಿಯಾದ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಮುಂದುವರಿಕೆಯು ಗಾಜಾದಲ್ಲಿನ ಇಸ್ರೇಲಿ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ವಸಾಹತುಗಾರರ ಹಿಂಸಾಚಾರದಿಂದ ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ರಾಜ್ಯವು ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ನಿಲುವು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಫೈಸಲ್ ಬಿನ್ ಫರ್ಹಾನ್ ಅಲ್ ಸೌದ್ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಟೀಕಿಸುತ್ತಾ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು.
ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಜನರ ನಿರಂತರ ನೋವು, ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದು, ಮಾನವೀಯ ನೆರವಿನ ಅಡಚಣೆ, ಬಲವಂತದ ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ರಮ ವಸಾಹತುಗಳ ನಿರಂತರ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಗಂಭೀರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಸೌದಿ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಬಲವಂತದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯವು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸೇರುವುದರ ಮೇಲೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತಿಯುತ ಪರಮಾಣು ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇಂಧನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನಾಗರಿಕ ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅದು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅಮೆರಿಕ -ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಅಬ್ರಹಾಂ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಂದವು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದರು. ಅಮೆರಿಕದ ಒತ್ತಡದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೀನ್ಗೆ ಎರಡು - ರಾಜ್ಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವವರೆಗೆ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ರೆಹಮಾನ್. ಅವರು ಇಸ್ರೇಲಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ತೋರಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲು ರಿಯಾದ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಫ್ಲೈದುಬೈ ವಿಮಾನವು ಸೌದಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಫ್ಲೈದುಬೈ ಘಟನೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಬಹಳ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿಯ ವಕ್ತಾರ ಡೊರೊನ್ ಸ್ಪೀಲ್ಮನ್ ಅಲ್ ಅರೇಬಿಯಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಸ್ರೇಲಿಯೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕೊರತೆಯು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಎರಡರೊಂದಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಯಾದ ಭಾರತ - ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ - ಯುರೋಪ್ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಿಡಾರ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಅಡ್ಡಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮೇಲಿನ ಹೌತಿ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅಡಚಣೆಗಳ ನಂತರ ಭಾರತ, ಯುಎಸ್, ಯುಎಇ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಾರಿಡಾರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಐಎಂಇಸಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಅರೇಬಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪೂರ್ವ ಕಾರಿಡಾರ್ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಯುರೋಪಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಉತ್ತರ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸೇರಿವೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಇಂಧನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಇರಾನಿನ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ದೂರ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದರು.