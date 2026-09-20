ತನ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ಮೇಲೆ ಯೆಮೆನ್ನ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮೂಲಕ ದಾಳಿಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ: ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಸೌದಿ
ಯಾವುದೇ ಸಾವು-ನೋವು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
Published : September 20, 2026 at 3:22 PM IST
ಕೈರೋ: ಯೆಮೆನ್ನ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ಮೂಲಕ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ರಾಜಧಾನಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಶನಿವಾರ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ.
ಟೆಹ್ರಾನ್ ಬೆಂಬಲಿತ ಬಂಡುಕೋರರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ನಂತರ ರಿಯಾದ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆದ ಮೊದಲ ದಾಳಿಯ ಯತ್ನ ಇದಾಗಿದೆ.
ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೌದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ, ಈ ದಾಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ರಿಯಾದ್ನ ಕೆಲವು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೋಟದ ಶಬ್ಧ ಕೇಳಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಹೊಗೆಯ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಏಳುವುದನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸಾವು-ನೋವು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ರೆಡ್ ಸೀ ಬಂದರು ನಗರವಾದ ಯಾನ್ಬು ಮತ್ತು ತೈಫ್, ಬೇಶ್ ಮತ್ತು ಫರಾಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೌತಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
ಹೌತಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ, ರಿಯಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ "ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು" ಮತ್ತು ಯಾನ್ಬುನಲ್ಲಿರುವ ಸೌದಿ ತೈಲ ದೈತ್ಯ ಅರಾಮ್ಕೊದ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ "ಬೃಹತ್ ಬೆಂಕಿ"ಯ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಕಂಪನಿಯಾದ ಅರಾಮ್ಕೊ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವಂತೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಹಡಗು ಕಾರಿಡಾರ್ ಬಳಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ತಂದಿದೆ.
ಹೌತಿ ಮಿಲಿಟರಿ ವಕ್ತಾರ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಜನರಲ್ ಯಾಹ್ಯಾ ಸಾರಿ, ಕ್ರೂಸ್ ಮತ್ತು ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ನೆರೆಯ ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಂಡುಕೋರರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುವ ಸನಾ ನಗರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಗುರುವಾರ, ಸೌದಿ ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯು ತಡೆದ ಹೌತಿಯ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಯೆಮೆನ್ ನಿವಾಸಿಯನ್ನು ಕೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.
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