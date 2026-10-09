ಉಕ್ರೇನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದ ದಾಳಿ: 30 ಮಂದಿ ಸಾವು, ಕೀವ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತ, ಕಗ್ಗತ್ತಲು
ಉತ್ತರ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಪ್ರೈಲುಕಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 22 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗುರುವಾರದ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : October 9, 2026 at 10:32 AM IST
ಕೀವ್, ಉಕ್ರೇನ್: ಪೂರ್ವ ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ಗಳ ಬಳಿ ರಷ್ಯಾದ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದು, 30 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಾಳಿಯು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಡಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿದೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ನ ಡೊನೆಟ್ಸ್ಕ್ ಪ್ರದೇಶದ ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ನಗರವಾದ ಕ್ರಮಾಟೋರ್ಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವೊಂದರ ಬಳಿ ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಷ್ಯಾವು ನಾಗರಿಕರನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಗರದ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಡಳಿತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಒಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಹೊಂಚರೆಂಕೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಷ್ಯಾ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗಳಿಂದಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ರಷ್ಯಾ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಪ್ರತಿ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವಣ ಈ ಸಮರಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿರುವ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ರಷ್ಯಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು, ರೈಲುಮಾರ್ಗಗಳು, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು, ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲಗಳು, ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯ ರಫ್ತು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಪ್ರೈಲುಕಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ 22 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗುರುವಾರದ ಈ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡವೊಂದರ ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 54 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನ್ಯಾಟೋ ಮೊರೆ ಹೋದ ಉಕ್ರೇನ್: ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಗುರುವಾರ ಪ್ರೈಲುಕಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಡ್ ಮಿಲಿಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಚಳಿಗಾಲ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ದೈನಂದಿನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನ್ಯಾಟೋ ದೇಶಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
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